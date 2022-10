Rovanperä astus suure sammu rallivõidu ja MM-tiitli suunas

Päeva esimesel katsel oli kiireim Craig Breen (M-Sport), kes edestas 4,1 sekundiga Rovanperä. Tänak (+8,1) näitas paremuselt kolmandat aega ja vähendas ralli üldliidri Elfyn Evansiga (Toyota) vahe 2,9-sekundiliseks.

Järgmisel kiiruskatsel tegi Evans avarii. Waleslane jõudis küll finišisse, kuid tema auto esi- ja tagaosa olid nii rängalt kahjustada saanud, et ta otsustas hoolduspausi järel ralli katkestada. Kiiruskatse võitis Rovanperä, kes ühtlasi tõusis ralli liidriks. Tänak lõpetas neljandana (+7,8) ja säilitas üldarvestuses teist kohta (+4,6). Evansi eksimusest võitis kõige enam Ogier, kes kerkis eestlase järel kolmandaks (+6,5)

Hoolduspausile eelnenud kümnes kiiruskatse tühistati pärast seda, kui Gus Greensmith (M-Sport) sõiduvea tõttu üle katuse käis. Õnneks pääsesid nii Greensmith kui ka kaardilugeja Jonas Andersson karmist avariist vigastusteta. Greensmithi järel startima pidanud Rovanperäle, Ogier'le ja Tänakule määrati nominaalajad ning sünnipäevaline Rovanperä läks hoolduspausile liidrina.

High-speed section in very tricky conditions caught Gus out. Main thing is the safety cell did its job and Gus and Jonas are ok. pic.twitter.com/eMKc6ViPma