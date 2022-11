Kalle Rovanperä: pean järgmisel aastal veel parem olema

Tänavu autoralli MM-sarja ajaloo noorimaks maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperä (Toyota) usub, et tal on veel arenemisruumi.

22-aastane Rovanperä võitis asja lõppenud hooajal kuus rallit ning lõpetas esikolmikus ka Kataloonias ja Soomes.

Rovanperä kindlustas MM-tiitli kaks etappi enne hooaja lõppu ning temast sai ühtlasi MM-sarja ajaloo noorim maailmameister. Eelmine rekord kuulus varalahkunud Colin McRaele, kes võitis 1995. aasta MM-tiitli 27 aasta ja 109 päeva vanuselt.

"Ma pean järgmisel aastal veel parem olema. On mitmeid asju, milles saan areneda. Näiteks järgmisel aastal on peamiseks eesmärgiks olla stabiilsem," rääkis Rovanperä ralliportaalile DirtFish.

"Minu jaoks on tähtis, et auto sobiks mulle ideaalselt. See pole alati nii olnud, eriti asfaldirallidel. Aga kui autoga on kõik korras, siis oleme üpris kiired," lisas Rovanperä.

MM-sarja uus hooaeg algab järgmise aasta 19. jaanuaril Monte Carlos.