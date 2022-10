Tänak pidas meeles ka Rovanperä isa: ta on kasvatanud üles hämmastava lapse

Ralli kokkuvõttes edestasid Rovanperä ja Jonne Halttunen kahel eelmisel aastal tiitlivõitjaks tulnud Sebastien Ogier'd (Toyota) ja Ott Tänakut (Hyundai) vastavalt 34,6 ja 48,5 sekundiga. Noore soomlase isa Harri sõitis MM-sarjas aastatel 1993-2006, kuid ise MM-tiitlini ei jõudnud.

"Kokkuvõttes on Uus-Meremaa ralli meie jaoks olnud keeruliseks nädalavahetuseks, aga need teed on olnud suurepärased," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Meil ei ole olnud kiirust, et võidu nimel heidelda, aga oleme siiski pjedestaalil ja teenisime häid punkte. Hooaja algusest saadik pole me olnud tiitlivõitluses, isegi kui hooaja keskel hakkasid asjad meie kasuks liikuma."

"Palju õnne Toyotale ja eelkõige Kallele, kes on kõiki ausalt võitnud. Loodetavasti läheb kõik Kalle jaoks hästi ja palju õnne ka Harrile: ta on isana teinud suurepärast tööd ja kasvatanud üles hämmastava lapse," lisas eestlane.

Kuigi Rovanperä võitis hooaja esimesest seitsmest rallist viis, teenis ta nii Belgias kui Kreekas punkte vaid Power Stage'ilt ja nii tuli tiitlipidu oodata Uus-Meremaa ralli lõpuni. "Üldiselt oleme siiski teinud tugevat tööd ja kõige tähtsam on oma eksimustest õppida," vahendab Yle soomlase sõnu.

"See on päris suur kergendus, oleme lõpuks siin," tõdes Rovanperä viimase katse lõpus. "Suur tänu tiimile: nad tegi sel aastal raketi, töökindla ja kiire auto. Isegi pärast raskeid rallisid uskusid nad meisse ikka."