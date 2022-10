Tänak: ei olnud hooaja paremaid päevi

Laupäeval eestlane ühtki katsevõitu ei teeninud. Seejuures päeva alguses oli ta Rovanperäst paari sekundiga ees. "Kindlasti ei ole see meie selle hooaja paremate päevade seas ja tegelikult oli see kohati päris nõudlik," võttis Tänak päeva kokku.

"Oleme saanud mõned ajatrahvid ja veel on olnud teisigi probleeme, aga jõudsime finišisse. Oleme endiselt kolmandal kohal, nii et pole kõige hullem."

"Meie kogupaketis on natuke puudujääke, et nendes tingimustes end kindlana tunda," jätkas eestlane. "Hea, ühtlase pidamise korral sõidame okeilt, aga pärastlõunal olid meil vesised ja mudased katsed, mis on palju keerulisem."

Pühapäeval on kavas veel neli kiiruskatset kogupikkusega üle 31 km.