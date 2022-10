Latvala Rovanperä tiitlist: 20 aastat oodata on soomlaste jaoks pikk aeg!

Rovanperä kindlustas tiitli kolm MM-rallit enne hooaja lõppu. Viimase 18 aasta jooksul rändas MM-tiitel Prantsusmaalt välja vaid korra, kui 2019. aastal tuli maailmameistriks Ott Tänak, viimase soomlasena krooniti üldvõitjaks Marcus Grönholm aastal 2002.

"Emotsioonid on praegu laes," vahendab Toyota pressiteade tiimipealiku Jari-Matti Latvala sõnu. "Et Kalle võitis MM-tiitli, on märgilise tähtsusega. Esiteks on hämmastav, et alles 22-aastaseks saanud mees võib üldse midagi sellist saavutada ja teiseks tean, et see on kogu Soomele väga tähtis, sest 20 aastat on meie jaoks pikk aeg!"

"Jõudsin MM-tiitlile ise lähedale ja seda tegid ka teised, seega olen väga tänulik, et Kalle sellega hakkama sai," jätkas Latvala. "Samuti olen tiimi üle väga uhke, sest suutsime pärast rasket nädalavahetust Kreekas tugevalt naasta ja Uus-Meremaal kaksikvõidu võtta. See aitab meid tootjate MM-tiitlile mõeldes väga."

Uus-Meremaal sai Rovanperä järel teise koha kogenud tiimikaaslane Sebastien Ogier, kolmas oli Ott Tänak. "Täna oleme tunnistajaks ajaloolisele saavutusele. See on Kallele, Jonnele ja kogu tiimile fantastiline," rääkis kaheksakordne maailmameister Ogier. "See on tema poolt olnud hiilgav hooaeg ja [tiitel] oli vaid aja küsimus. Sel nädalavahetusel saavutas ta selle väga stiilselt ja see on minu jaoks märk suurest tšempionist."