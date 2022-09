Naiste korvpalli MM-il mängivad finaalis USA ja Hiina

Poolfinaalis oli USA 83:43 parem Kanadast. USA võitis avaveerandi koguni 27:7, poolajapausiks juhiti 45:21. Viimasel veerandajal oli vahepeal edu juba 44-punktiline.

USA parim oli Breanna Stewart 17 punktiga, A'Ja Wilson lisas 15 punkti ja võttis 12 lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudsid ka Kelsey Plum ja Alyssa Thomas, tuues vastavalt 14 ja kümme punkti. Kanada resultatiivseim oli Laeticia Amihere kaheksa punktiga.

Kolmel viimasel MM-il võidu võtnud USA naiskonna auhinnakapis on ühtekokku kümme MM- ja üheksa olümpiakulda.

Seekordses finaalis läheb USA vastamisi Hiinaga, kes sai põnevusmängus 61:59 jagu võõrustajast Austraaliast.

Austraalia võitis esimese veerandaja 17:13, aga poolajaks olid hiinlannad 36:30 ees. Viimasele veerandajale mindi Hiina 47:44 eduseisus ja põnevust jagus lõpuni. Veerandi alguses pääses Hiina viie punktiga ette, siis aga juhtis pidevalt Austraalia paari punktiga. Kui mängida oli 1.52, viis vabaviskejoonel täpne olnud Cayla George austraallannad ette, kuid Hiina suutis 46 sekundit enne normaalaja lõppu viigistada. Võidu tõi Hiinale Wang Siyu, kes tabas mõlemad vabavisked, kui mängida jäi veel kolm sekundit ja austraallannad enam tabada ei suutnud.

Han Xu tõi Hiinale 19 punkti ja võttis 11 lauapalli, Yang Liwei lisas 18 ja Wang 14 punkti. Austraalia resultatiivseim oli Samantha Whitcomb 15 punktiga, Steph Talbot lisas 12 punkti ja võttis kümme lauapalli, Ezi Magbegor panustas samuti 12 punktiga.

Hiinale on see teine MM-finaal, 1994. aastal tuldi hõbedale. Lisaks on hiinlannadel 1983. aastast MM-pronks ning olümpiamängudelt hõbe (1992) ja pronks (1984).

Finaal peetakse laupäeval, enne seda mängivad Austraalia ja Kanada pronksi peale.