Kaire Asi naiste korvpalli MM-finaali eel: söödumäng on läinud edasi

Austraalias aset leidvatel naiste korvpalli maailmameistrivõistlustel on jäänud pidada veel pronksimäng ja finaal. Kui pronksimängus on vastamisi korraldaja Austraalia ja Kanada, siis finaalis kohtuvad Ameerika Ühendriikide naiskond ja Hiina.

USA koondis jahib finaalis neljandat järjestikkust MM-tiitlit. Hiina läheb aga mängima riigi ajaloo teist finaali, esimene toimus aastal 1994.

Korvpallitreeneri Kaire Asi sõnul oli USA ja Hiina naiskondade finaali jõudmine pigem ootuspärane.

"Ma arvan, et tegelikult suhteliselt loogiline. Mulle endale isiklikult meeldis Prantsusmaa naiskond, Austraalia meeldis ja Kanada ka. Mul on natuke prantslastest kahju, et nad oleksid võinud mängida pronksimängus," sõnas Asi.

MM-finaalturniiril osales 12 naiskonda, mis olid jagatud kahte kuueliikmelisse alagruppi. Alagrupimängudele järgnesid veerand- ja poolfinaalid. Euroopa koondisi oli kaheksa hulgas kolm, kuid poolfinaali neist ükski ei pääsenud.

"Arvan, et see hästi palju näitab seda woman NBA hõivatust, et missugustel võistkondadel on neid naisi rohkem, kes on seal tegijad. Ikkagi need naiskonnad domineerivad. Euroopa naiskondadel see pink võib-olla ei ole ikkagi nii pikk. Võtame kasvõi Serbia mingid mängud olid täitsa nutused ja USA vastu poolaeg oli täitsa okei," kommenteeris Asi.

Kaire Asi sõnul on naiste korvpalli MM-il söödumäng uuele tasemele tõusnud.

"Naiste korvpallis põnevus minu jaoks alati ongi see, et seal on mängutarkust. Pall käib hästi kihvtilt. Söödumäng on läinud edasi. Hästi palju mängitakse sellist mängu, et tulen, on hea tunne, viskan. Täpselt nagu meestelgi," ütles Asi.