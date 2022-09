Maastikurattasarja parimad olid Jõeäär ja Uibokand

25. Tallinna Rattamaratoni finišijoone ületas esimesena Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 1:42.15, kohe tema järel Josten Vaidem (Fixus) ajaga 1:42.16 ja kolmandana Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 1:42.21.

"Sõit kulges raskelt. Pidin peaaegu maksimumi võtma ehk nii vahefiniši ära võitma ja ka lõpus pidin Jostenist ees olema. Ses suhtes oli raske. Lisaks oli mul terve see nädal kehv enesetunne trennis ja vahepeal oli küsimärgi all, kas saan ikka tänaseks end rivvi. Õnneks aga vedas ja õigel päeval olin enam-vähem okeis seisus," kirjeldas täna topeltvõidu võtnud Jõeäär.

"Hooaja algust vaadates ei uskunud, et come-back'i teen, aga hooaja teine pool läks peaaegu perfektselt – viimased kolm maratoni võitsin ära," rõõmustas Jõeäär.

Naiste esikolmiku moodustasid Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 1:52.31, Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) ajaga 1:55.13 ja Laura Lepasalu (Spordipartner Racing Girls) ajaga 1:55.35.

"Väga väsinud, aga hea tunne on. Sõitsime Mõttusega vähemalt 40 km koos, aga mingi hetk tuli ikka vahe sisse. Hooaja algus oli raske, kuid selle käigus juba mõistsin, et võin hooaja üldvõiduks vajalikud punktid täis saada," lausus järjekordse hooaja üldvõidu pälvinud Uibokand.

17 km poolmaratoni võitsid Hugo Hendrik Orav (35.47) ja Mariann Koik (36.54). Lisaks põhisõidule ja poolmaratonile toimusid ka lastesõidud. Kokku oli rattaüritust nautimas ligi 1000 osalejat.

Tänane etapp tõmbas joone alla kogu Bosch Eesti Maastikurattasarjale - meeste arvestuses võitis sarja kokkuvõttes Gert Jõeäär ja naistest Janelle Uibokand, võistkondadest tuli esikohale Veloplus ja naiskondadest Spordipartner Racing Girls. Aktiivseim rattur oli Josten Vaidem.

25. Tallinna Rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul oli igati mõnus maratonipäev. "Oodata oli põnevat etappi – just tänane sõit otsustas, kes haarab endale sarja hooaja üldvõidu. Tingimused oli ideaalsed ning mul on hea meel, et saime lisaks tänase võistluse võitjatele ka sarja üldvõitjad autasustada päikesepaistes just Kõrvemaal," rõõmustas Vaher.

Ka sarja peakorraldaja Enno Eilo oli rahul kogu tänavuse hooajaga. "Suured tänusõnad kogu sarja etappide korraldusmeeskondadele, tänu kellele olid kõik etapid suurepäraselt korraldatud. Oli suur rõõm näha, et sel aastal oli meil eelmisest aastast rohkem osalejaid ning saime pakkuda sõidurõõmu ja kaasaelamist nii ratturitele kui ka pealtvaatajatele," lausus Eilo.