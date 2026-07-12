X!

Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

Jalgrattasport
Foto: ERR
Jalgrattasport

Pühapäeval toimunud Bosch Eesti Maastikurattasarja neljanda etapi, 24. Rakvere rattamaratoni 49km pikkuse põhisõidu võitsid Josten Vaidem ja Greete Steinburg.

Rakveres startis ligi 600 ratturit, veerandil sõidumaal oli teistelt eest ära viiene juhtgrupp, kuhu kuulus ka vanameister Rein Taaramäe. 20 km vahefinišis ette rebinud Josten Vaidem võttis hooaja neljanda võidu ajaga 2:07.47.

"Mulle väga meeldis, porised olud on mul lemmikud. Eks tegin omale sõidu raskeks, 12. kilomeetril mudastel lõikudel tegin vahe sisse teistega. Kartsin, et kuumaga võivad krambid tekkida, aga õnneks kestsin lõpuni ära," rääkis Vaidem.

teisena ületas lõpujoone Lauri Tamm (2:10.15) ning pikalt kolmandal kohal sõitnud Riko Tammepuule sõidu lõpuosas järgi jõudnud Peeter Tarvis (Veloteek) suutis lõpujoonel oma paremuse vaid sekundiga maksma panna, tasuks kolmas koht ajaga 2:10.48.

Naiste sõit kujunes taas maavõistluseks, aga seekord vaid kahe riigi vahel, sest ilmse maanteesõidu suunitlusega soomlanna Karoliina Leinonen ei suutnud tehnilisel rajal oma Alutagusel saavutatud edu korrata. Seevastu lätlanna Evelina Ermane-Marcenko küll proovis sarja liidrile Greete Steinburgile (RedBike Naised) vastu saada, kuid Greete tegi oma sõitu ning pidevalt oma edu kasvatades sai ajaga 2:33.15 kindla võidu.

"Rakvere on alati äge. Kui on mudane, siis see teeb rada veel ägedamaks, mulle väga meeldis. Ma kartsin hullemat, põhimõtteliselt oli kõik sõidetav," rääkis Steinburg. Üle viie minuti hiljem tuli teisena finišisse lätlanna ajaga 2:38.51 ning vaid 40 sekundit hiljem jõudis kolmandana üle lõpujoone Janelle Uibokand (Sportland).

17km pikkusel poolmaratonil olid noorte ratturite seas parimad Kaarel Laansoo (KJK) ja Marta Mõttus (Haanja RK). Lisaks toimusid ka lastesõidud, mille erinevatel sõitudel lustis 82 mudilast. Tiimide arvestuses võidutsesid RedBike Team naiskondade- ning Murla Team meeskondade arvestuses.

Bosch Eesti Maastikurattasarja hooaja eelviimane etapp peetakse 2. augustil, kui toimub SKO MOTORS-i 26. Rakke rattamaraton.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

12.07

Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

12.07

Van der Poel teenis etapivõidu, Pogacar ja teised soosikud võrdsed

12.07

Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

12.07

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

11.07

Merlier juubeldas Tour de France'il teist päeva järjest

11.07

Jacquelin naudib profiratturi elu: tunnen end nagu laps kommipoes

10.07

Bordeaux'sse jõudis esimesena Merlier, Pogacari edu ei muutunud

10.07

Torstein Träen katkestab Tour de France'i laskumisel saadud vigastuse tõttu

09.07

Pogacari võimas pedaalimine tõi talle kollase liidrisärgi

09.07

Glen Gregory Kõiv võitis juunioride Iirimaa velotuuri avaetapi

08.07

Avariiderohke lõpp tõi Kooijle Tour de France'il esimese etapivõidu

07.07

Vähi seljatanud Norra rattur kerkis Prantsusmaa velotuuri liidrisärki

07.07

Äärmuslik kuumus tõi Tour de France'il kaasa reeglimuudatuse

06.07

Pogacar teenis kolmanda etapil Vingegaardi ees napi võidu

06.07

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

05.07

Del Toro ja Pogacar ületasid Touri teisel etapil finišijoone käsikäes

05.07

Sebastian Suppi võitis Luksemburgis juunioride ühepäevasõidu

05.07

Vigastuspausilt naasnud Mäeuibo otsis MK-etapil õiget sõidurütmi

05.07

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

04.07

Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

sport.err.ee uudised

12.07

Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

12.07

Eesti neljapaadi mehed näitasid taset ka kahepaatidel

12.07

Rannula: peame olema kaitsest lähtuv meeskond

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

12.07

ETV spordisaade, 12. juuli

12.07

Teder unistab profikarjäärist: lihtne see pole, aga kõik on tehtav

12.07

Kivikas teenis Soomes hooaja parima ajaga esikoha

12.07

U-20 käsipallikoondis alustas EM-turniiri võidukalt

12.07

Eesti motospordinoored kindlustasid Pärnus pääsu EM-finaali

12.07

Van der Poel teenis etapivõidu, Pogacar ja teised soosikud võrdsed

12.07

Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

12.07

Jäärats pääses juhuse tahtel juunioride EM-i finaali

12.07

Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

12.07

Välkmale Eesti meistriteks tulid Volodin ja Blokhin

12.07

McGregori kauaoodatud naasmismatš lõppes kiire vigastuse tõttu

12.07

Jäätmad tulid MK-etapil seitsmendaks

12.07

Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

12.07

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

12.07

Kirss ja Olesk võitsid koduse Euroopa karikaetapi

12.07

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo