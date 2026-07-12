Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid

Rakveres startis ligi 600 ratturit, veerandil sõidumaal oli teistelt eest ära viiene juhtgrupp, kuhu kuulus ka vanameister Rein Taaramäe. 20 km vahefinišis ette rebinud Josten Vaidem võttis hooaja neljanda võidu ajaga 2:07.47.

"Mulle väga meeldis, porised olud on mul lemmikud. Eks tegin omale sõidu raskeks, 12. kilomeetril mudastel lõikudel tegin vahe sisse teistega. Kartsin, et kuumaga võivad krambid tekkida, aga õnneks kestsin lõpuni ära," rääkis Vaidem.

teisena ületas lõpujoone Lauri Tamm (2:10.15) ning pikalt kolmandal kohal sõitnud Riko Tammepuule sõidu lõpuosas järgi jõudnud Peeter Tarvis (Veloteek) suutis lõpujoonel oma paremuse vaid sekundiga maksma panna, tasuks kolmas koht ajaga 2:10.48.

Naiste sõit kujunes taas maavõistluseks, aga seekord vaid kahe riigi vahel, sest ilmse maanteesõidu suunitlusega soomlanna Karoliina Leinonen ei suutnud tehnilisel rajal oma Alutagusel saavutatud edu korrata. Seevastu lätlanna Evelina Ermane-Marcenko küll proovis sarja liidrile Greete Steinburgile (RedBike Naised) vastu saada, kuid Greete tegi oma sõitu ning pidevalt oma edu kasvatades sai ajaga 2:33.15 kindla võidu.

"Rakvere on alati äge. Kui on mudane, siis see teeb rada veel ägedamaks, mulle väga meeldis. Ma kartsin hullemat, põhimõtteliselt oli kõik sõidetav," rääkis Steinburg. Üle viie minuti hiljem tuli teisena finišisse lätlanna ajaga 2:38.51 ning vaid 40 sekundit hiljem jõudis kolmandana üle lõpujoone Janelle Uibokand (Sportland).

17km pikkusel poolmaratonil olid noorte ratturite seas parimad Kaarel Laansoo (KJK) ja Marta Mõttus (Haanja RK). Lisaks toimusid ka lastesõidud, mille erinevatel sõitudel lustis 82 mudilast. Tiimide arvestuses võidutsesid RedBike Team naiskondade- ning Murla Team meeskondade arvestuses.

Bosch Eesti Maastikurattasarja hooaja eelviimane etapp peetakse 2. augustil, kui toimub SKO MOTORS-i 26. Rakke rattamaraton.