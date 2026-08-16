Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

Eliitmeeste konkurentsis käis Eesti meistri tiitlile kõva lahing. Lõpuks selgus võitja nelja ratturi vahel peetud sprindis, mille võitis Markus Pajur ajaga kaks tundi, üks minutit ja 23 sekundit. Hõbedase autasu teenis Riko Tammepuu (UN Cycling Team; +0.01) ja pronksise Josten Vaidem (+0.01). Esimesena jäi pjedestaalilt välja Peeter Tarvis (+0.02), kirjutab EJL.ee.

"Mul oli täna väga raske, ei olnud väga hea enesetunne," tunnistas Pajur finišis. "Kui pärast staadionit tempo üles läks, siis ma ikka ikaldusin, aga õnneks kannatasin ära ja teadsin, et sprindis ma olen teistest kiirem."

Eliitnaiste klassis pälvis kindla võidu Janelle Uibokand ajaga kaks tundi, 26 minutit ja 30 sekundit. Teisena finišeeris Triin Rast (Velohunt Team; +3.22) ja kolmandana parim N19-34 klassi rattur Marie Kristine Laos (+3.31). Eliitklassi EMV pronksi sai kaela üldarvestuses viiendana lõpetanud Mari Kaseväli (RedBike Rattaklubi; +3.43).

"Olime umbes pool distantsist päris suure grupiga koos. Tegime kõik ilusasti tööd. Kui esimeselt paunalt Jõulumäe keskusesse tagasi jõudsime, siis grupp aktiveerus ja hakkasid vahed tekkima. Peale seda saime Triinuga teistelt eest ära ja seejärel leidsin end väga varakult ootamatult üksinda. Ei jäänud muud üle, kui üksi edasi minna," kirjeldas Uibokand, kelle vormikõver on suve jooksul olnud tõusuteel. "Tegelikult tuli raskelt. Eks alati, kui pingutad, siis on raske, vahet ei ole, kui kiiresti liigud."

Erinevates vanuseklassides tulid Eesti meistriks veel Raiko Kaldoja (M19-34), Marie Kristine Laos (N19-34), Imre Ojavere (M35-39), Maarja Vuin (N35-39), Henrik Kivilo (M40-44), Maris Lillep (N40-44), Toomas Lepik (M45-49), Age Jaanimets (N45-49), Rait Pallo (M50-54), Maris Kaarjärv (N50-54), Kalle Piiroja (M55-59), Alar Reiska (M60-64) ja Aimur Uuk (M65+).

EuroPark Estonian Cup rattamaratonide sarja viienda etapi, Hüpoteeklaen 27. Jõulumäe Rattamaratoni arvestuses pälvisid võidud Markus Pajur ja soomlanna Karoliina Leinonen (Tartu Rattaklubi; 2:23.29). Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Taavi Kannimäe (Quick Pro Team) ja Annabrit Prants (moomoo klubi). LOOK mäefinišis pälvis esimese koha Riko Tammepuu ja Jetoil vahefinišis Markus Pajur. Meeskondadest võidutses Hawaii Express ja naiskondadest KJK-Komo tüdrukud.

Üldarvestuses jätkab EuroPark liidrisärgis võistlemist Kirill Tarassov ja Norsan liidrisärgis Karoliina Leinonen. LOOK mäefiniši arvestuses hoiab esikohta Lauri Tamm, Jetoil vahefiniši arvestuses Markus Pajur ning Hansgrohe kiirendukilomeetri edetabelis Taavi Kannimäe ja Karoliina Leinonen.

Gardena 25-kilomeetrise poolmaratoni võitis tihedas finišiheitluses Kevin Teeäär (Kalevi Jalgrattakool; 57.01), jättes selja taha Jürgen Edvini (Viljandi Rattaklubi; +0.00) ja Kaarel Laansoo (Kalevi Jalgrattakool; +0.02). Neidudest olid kiireimad Anni Adele Ots (KJK-Komo Tüdrukud; 1:01.03), Melissa Kivi (Hawaii Express Kuressaare Naised; +1.35) ja Isabel Kiis (KJK-Komo Tüdrukud; +2.05).

Üldarvestuses on Gardena poolmaratoni liider Sergei Rõbin, kes kannab ühtlasi Vichy liidrisärki. N14 klassi tüdrukute seas on Vichy liidrisärgi omanik Anni Adele Ots. Kommipommi liidrid on Carl Christer Irbe ja Eliise Vuin.

Europark Estonian Cup Rattamaratonide sarja kuues ja ühtlasi finaaletapp peetakse 12. septembril, mil toimub Ramuddeni 12. Valgehobusemäe Rattamaraton.