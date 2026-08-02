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Maastikurattasarja viienda etapi võitsid Vaidem ja Ermane-Marcenko

Jalgrattasport
Josten Vaidem
Josten Vaidem Autor/allikas: Maksim Tund
Jalgrattasport

Lääne-Virumaal Rakkes toimunud Škoda Laagri Rakke rattamaratoni võitjateks tulid pühapäeval Josten Vaidem ja lätlanna Evelina Ermane-Marcenko. Pandivere kõrgustiku radadel said sõidurõõmu maitsta üle 700 maastikuratturi, sest lisaks kahele võistlusdistantsile toimusid ka ajavõtuta lastesõidud.

48 km pikkuse põhisõidu algosas sai teistelt eest ära kuuene juhtgrupp, mis lagunes väikese segaduse tõttu Emumäel. Enne vahefinišit kiirenduse teinud Josten Vaidem (Fixus) sai teistel eest ära, ainsana suutis sarja liidri kinni püüda tavaliselt välismaal pedaaliv Markus Pajur (Hawaii Express).

Kahekesi tööd tehes tuldi peaaegu lõputõusudeni, kus Vaidem tegi otsustava äramineku ning vormistas hooaja viiendas sõidus hooaja viienda võidu ajaga 1:49.47. 20 sekundit hiljem jõudis pärale Markus Pajur ning kolmanda koha tõi Murla Teamile Kirill Tarassov, kelle lõpuajaks märgiti 1:51.20.

"Eks ma Markust kartsin, aga sõidu kulg täna soosis mind. Ma teadsin, et ma ei tohi üksi peale Emumäge eest ära sõita, sest taga on sellised vedurid, kes mulle järgi tõmbavad. Õnneks Markus tuli üksi tagant ja tekkis ideaalne seis nii minu kui meie jaoks," oli võitja õnnelik.

Naiste sõidus hargnes sarja liidri Greete Steinburgi puudumisel põnev heitlus seni etapivõiduta lätlanna Evelina Ermane-Marcenko, Janelle Uibokandi ja Alutaguse etapi võitnud soomlanna Karoliina Leinose vahel. Sõidu algusosas sai lätlanna eest ära, kuid pikemad kruusalõigud tõid kolmiku taas kokku. Lätlanna suutis tehnilisematel lõikudel Uibokandist parem olla ning jõudis oma Boschi rattasarja esimese võiduni ajaga 2:08:46.

Sportlandi esindaja Uibokand ei jäänud kaugele, nende vahe oli vaid 42 sekundit. Soomlanna oli juba suurema vahega kolmas, aeg 2:14.02. "Sõit ei olnud täna lihtne, võitlesime Janellega tervelt pool sõitu. Olin täna temast singlitel parem ning surusin seal eriti tugevasti, et vahet sisse saada. Miskil hetkel sain eessõitvatele meestele järele ning suutsin Janellega sissesõidetud vahe lõpujooneni säilitada," kirjeldas oma võitu Ermane-Marcenko.

17 km pikkusel poolmaratonil olid noorte seas parimad Karel Laansoo ja Isabel Kiis. Lisaks toimusid ka lastesõidud, mille erinevatel sõitudel lustis 131 mudilast. Tiimide arvestuses olid parimad Murla Team Ladies nais- ning Murla Team meeskondade arvestuses. Bosch Eesti Maastikurattasarja järgmine ja hooaega lõpetav etapp sõidetakse Eesti vanima rattamaratoni raames 29. augustil Harjumaal Aegviidus, kus selguvad ka hooaja parimad kõikide vanuseklasside ja tiimide kokkuvõttes.

Toimetaja: Anders Nõmm

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