Eesti U-16 korvpallurid lõpetasid EM-i B-divisjoni 18. kohaga

Muidu väga võrdses mängus viskasid norrakad selgelt paremini kahepunktiviskeid (48,8% - 31,6%), kuid eestlased olid sellevõrra edukamad kolmepunktivisetel (24,4% - 11,8%). Kui üldine lauavõitlus oli 49-49 viigis, siis ründelauapallide arvestuse võitis Eesti 19-9, vahendab Basket.ee.

Kaspar Laik viskas Eesti koondise parimana 12 punkti, Kermo Sepik kogus 11 silma ja 3 vaheltlõiget, Karl Ristna arvele kanti 10 punkti ja 5 lauapalli, Romel Savi ja Henri Vanem viskasid kumbki 9 silma ning Renee Raiste tõi 6 punkti ja 11 lauapalli.

Norra poole kogus Oscar Hellebust 26 punkti ja 8 lauapalli, Dante Olseni arvele kogunes 18 silma, Elias Demoniere tõi 8 punkti, 8 lauapalli ja 5 söötu ning Ludvik Bergseng kogus 6 silma ja 12 lauapalli (neist 7 ründelauast).

U-16 koondise peatreener Kris Killing alustas oma kommentaari sellest, et see mäng oli sisuliselt üks-ühele koopia kohtumisele, mis peeti Norraga ka suve alguse poole Põhjamaade meistrivõistlustel. "Täna oli võtmekohaks üks-üks kaitsemäng. Kui vastased viskasid 66 punkti, siis 33 tulid üks-üks kaitse pealt. Me ei saanud vastaste number kuuega (Oscar Hellebust - toim.) hakkama - 16 vabaviset ja 26 punkti, millest enamus tuli üks-ühe pealt."

"Kokkuvõttes võib öelda, et võitlesime lõpuni. Vastane pakkus meile seda võitu. Nad tõmbasid väga palju kokku ja andsid meile kolmesekohad. Alles neljandal veerandajal hakkasime sisse viskama. Enne seda ei õnnestunud. See mäng oleks võinud hoopis teistpidi kukkuda, kui oleks kohe alguses kindluse kätte saanud."