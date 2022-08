TÄNA OTSEBLOGI | Ott Tänak jahib teist järjestikust rallivõitu

Tänak võttis laupäevase võistluspäeva kahel viimasel kiiruskatsel võidu, mis koos pikalt liidrikohal olnud Thierry Neuville'i (Hyundai) katkestamisega aitas eestlasel päeva lõpuks esimeseks kerkida. Pühapäeval on Tänaku peamiseks konkurendiks Evans, kes teenis laupäeval ainult ühe katsevõidu, kuid lõpetas igal katsel esikolmikus.

Neuville ja reedel katkestanud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) keskenduvad tõenäoliselt punktikatsele, mis tähendab, et rallivõit on Tänaku ja Evansi otsustada. Kolmandal kohal paiknev Esapekka Lappi (Toyota) on samuti hästi sõitnud, ent viimase päeva eel on ta kahe jooksiku heitlusest minuti kaugusel.

"Homme (pühapäeval - toim) on natuke nagu oli Soomes. Kavatseme hommikul kõvasti suruda, kuid see pole kaugeltki lihtne. Elfyn on head tööd teinud, seega peame vaatama, mida homne päev toob," sõnas Tänak laupäeval.

Tänakul on võimalus võtta hooaja kolmas etapivõit, seejuures teine järjestikune pärast augusti alguses Soomes sõidetud meeldejäävat rallit. Evans seevastu jahib hooaja esimest etapivõitu. Waleslane on käimasoleval hooajal pidanud kolm korda teise kohaga leppima ning tema viimane rallivõit pärineb eelmise aasta Soome rallilt.

Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset, millest viimane on ka punktikatse. Päeva jooksul läbitakse 51,34 kilomeetrit.

Üldseis enne pühapäeva:

1. Tänak (1:58.55,2)

2. Evans (+8,2)

3. Lappi (+1.09,8)

4. Solberg (+2.51,6)

5. Fourmaux (+3.05,9)

6. Katsuta (+5.39,3)

7. Greensmith (+18.00,1)

8. Neuville (+19.42,8)

9. Rovanperä (+1:09.55,4)

10. Breen (+1:10.38,1)

MM-sarja üldarvestus enne Belgia rallit:

1. Kalle Rovanperä - 198 punkti

2. Ott Tänak - 104 p

3. Thierry Neuville - 103 p

4. Elfyn Evans - 94 p

5. Takamoto Katsuta - 81 p

6. Craig Breen - 64 p

7. Esapekka Lappi - 42 p

8. Sebastien Loeb - 35 p

9. Sebastien Ogier - 34 p

10. Dani Sordo - 34 p

11. Gus Greensmith - 34 p

14. Oliver Solberg - 9 p

15. Adrien Fourmaux - 9 p

MM-sarja üldarvestus tootjate seas enne Belgia rallit:

1. Toyota - 339 punkti

2. Hyundai - 251 p

3. M-Sport - 175 p

Ajakava:

Neljapäev, 18. august

Testikatse Nieuwkerke (7,34 km) - kell 17.01

Reede, 19. august

SS1 Vleteren 1 (11,97 km) - 11.16

SS2 Westouter-Boeschepe 1 (19,60 km) - 12.08

SS3 Mesen-Middelhoek 1 (7,99 km) - 13.03

SS4 Langemark 1 (8,95 km) - 13.53

Hoolduspaus

SS5 Vleteren 2 (11,97 km) - 16.16

SS6 Westouter-Boeschepe 2 (19,60 km) - 17.08

SS7 Mesen-Middelhoek 2 (7,99 km) - 18.03

SS8 Langemark 2 (8,95 km) - 18.53

Laupäev, 20. august

SS9 Reninge 1 (15,00 km) - 11.13

SS10 Dikkebus 1 (14,29 km) - 12.08

SS11 Wijtschate 1 (15,00 km) - 13.00

SS12 Hollebeke 1 (22,32 km) - 13.55

Hoolduspaus

SS13 Reninge 2 (15,00 km) - 16.13

SS14 Dikkebus 2 (14,29 km) - 17.08

SS15 Wijtschate 2 (15,00 km) - 18.00

SS16 Hollebeke 2 (22,32 km) - 18.55

Pühapäev, 21. august

SS17 Watou 1 (12,36 km) - 9.43

SS18 Kemmelberg 1 (13,31 km) - 10.38

SS19 Watou 2 (12,36 km) - 12.49

SS20 Kemmelberg 2 (13,31 km) - 14.18 (punktikatse)