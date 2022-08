Tänak: kavatseme hommikul kõvasti suruda

"Hommikul olime hädas käigukastiga, mis jättis meile ebaühtlase nelikveo. Lõuna ajal saime seda muuta, kuigi see oli erinev seade, nii et mul võttis kohanemine veidi aega. Lõpuks võisin seda usaldada ja harjusin ära," kommenteeris Tänak.

Tänak on enne pühapäevast võistluspäeva liidrikohal ning edestab teisel kohal paiknevat Elfyn Evansit 8,2 sekundiga.

"Meil oli üldiselt hea pärastlõunane ring. See, mis Thierryga juhtus, oli kurb. Homme on natuke nagu oli Soomes. Kavatseme hommikul kõvasti suruda, kuid see pole kaugeltki lihtne. Elfyn on teinud head tööd, seega peame vaatama, mis homne päev toob," sõnas Tänak.