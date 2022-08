Kahes setis kaotanud esireket langes Cincinnatis konkurentsist

Swiatek kaotas kolmandas ringis ameeriklannale Madison Keysile veidi vähem kui poolteist tundi kestnud mängu järel 3:6, 4:6. Keys ei olnud viies eelnevas mängus maailma esireketite vastu võitnud veel ühtegi setti, tänavuse Indian Wellsi turniiri veerandfinaalis jäi Keys Swiatekile lla 1:6, 0:6.

"Tunne on suurepärane," rääkis ameeriklanna pärast võitu. "Mul ei ole maailma esireketite vastu olnud just kõige rohkem edu, seega tähendab see võit Iga üle - eriti pärast kahte kaotust - mulle väga palju. Arvan, et mängin praegu päris head tennist."

Kaotuse pidi vastu võtma ka avaringis Serena Williamsi ja seejärel Viktoria Azarenka alistanud britt Emma Raducanu (WTA 13.), kes jäi 5:7, 4:6 alla ameeriklannale Jessica Pegulale.

Cincinnati turniiri veerandfinaalid:

Madison Keys - Elena Rõbakina

Ajla Tomljanovic - Petra Kvitova

Jessica Pegula - Caroline Garcia

Arina Sabalenka - Zhang Shuai