Suurepärases hoos Garcia teenis suve 25. võidu

Juuni alguses maailma edetabelis 75. real olnud Garcia on suvekuudel olnud edukaim naistennisist, Cincinnatis teenis ta suve kolmanda võidu esikümnemängija üle, alistades veerandfinaalis 6:1, 7:5 ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 8.). Eelmisel aastal ei saanud ta ühtegi võitu esikümnesse kuuluvate mängijate üle, tunamullu vaid ühe.

Garcia alustas Cincinnati turniiri kvalifikatsioonist, viimati jõudis sel turniiril valikvõistlustelt alustanud mängija poolfinaali 2007. aastal, kui sellega sai hakkama Akgul Amanmuradova.

Poolfinaalis läheb Garcia vastamisi ainsa konkurentsi jäänud esikümnemängijaga, turniiril kuuendana asetatud Arina Sablenkaga (WTA 7.). Neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna sai 6:4, 7:6 (1) jagu hiinlanna Zhang Shuaist (WTA 44.), kes eelmises ringis lõpetas Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 2.) teekonna.

Sabalenka juhib nende omavahelisi mänge 2:1, kuid viimati olid nad vastamisi 2018. aastal Zhuhais ja siis jäi Garcia peale 6:4, 6:4. Sabalenka on tänavusel hooajal serviga suurtes raskustes olnud, Garcia aga on Cincinnatis suurepäraselt servinud, ta on nelja mängu peale vaid kolmel korral enda pallingugeimi kaotanud.

Teise finalisti selgitavad tšehhitar Petra Kvitova ja ameeriklanna Madison Keys. Kahekordne slämmivõitja Kvitova (WTA 28.) alistas veerandfinaalis 6:2, 6:3 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 63.). Eelmises ringis maailma esireketist Iga Swiatekist parem olnud Keys (WTA 24.) sai 6:2, 6:4 jagu tänavusest Wimbledoni võitjast, Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast (WTA 25.).

Kvitova ja Keys on varem omavahel kaheksal korral mänginud ja mõlemal on kirjas neli võitu. Viimati olid nad vastamisi aasta tagasi Cincinnati turniiri avaringis ja Kvitova jäi siis peale 7:5, 6:4.