Kanepi pidi Cincinnatis endise esireketi paremust tunnistama

Kanepi pidi üle kahe tunni kestnud matšis tunnistama endise maailma esireketi Viktoria Azarenka (WTA 22.) 6:3, 4:6, 6:3 paremust.

Avasett algas vastastikuste servimurretega ja uuesti murdis Azarenka viiendas geimis, minnes 3:2 juhtima. Seisul 3:5 päästis Kanepi kaks settpalli, aga kolmandal tegi ta topeltvea ja Azarenka võitis seti 6:3.

Teises setis läks Azarenka 2:0 ja 3:1 juhtima, aga Kanepi võitis siis neli geimi järjest ja läks ise 5:3 ette ning võitis lõpuks seti 6:4.

Otsustav sett algas nelja järjestikuse murdega, kuni Azarenka suutis esimesena servi hoida. Seejärel murdis ta taas Kanepi servi ja oli enda pallingul kindel, minnes 5:2 ette. Enda viimases servigeimis ei loovutanud Azarenka punktigi ja võitis seti 6:3.

Kanepi servis mängu jooksul üheksa ässa ja tegi kuus topeltviga, Azarenka numbrid olid täpselt vastupidised – üheksa topeltviga ja kuus ässa. Äralöökidest teenis Kanepi 28 ja Azarenka 33 punkti, lihtvigu kogunes mõlemal 27. Mängitud punktidest võitis Kanepi 92 ja Azarenka 103.

Kanepi realiseeris kümnest murdevõimalusest kuus, Azarenka suutis 16 murdepallist ära kasutada kaheksa.

Kanepile oli see nädala jooksul kolmas mäng endise esinumbriga. Eelmisel nädalal Torontos sai ta avaringis 7:6, 3:0 eduseisus loobumisvõidu Naomi Osakalt, kuid pidi siis teises ringis tunnistama Garbine Muguruza 6:4, 6:4 paremust. Neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna Azarenka Torontos ei mänginud, kuna ei saanud Kanadasse reisimiseks viisat.

Viimati olid Kanepi ja Azarenka vastamisi 13 aastat tagasi samuti Cincinnatis, siis jäi Azarenka peale kahes setis.

"Kui oleksite küsinud, millal viimati mängisime, poleks ma seda mäletanud. Ta on suurepärane mängija, kes on korduvalt tõestanud, et suudab tippmängijate vastu väga hästi mängida. Matš oli väga raske ja mul on hea meel, et suutsin selle lõpuks enda kasuks pöörata," ütles varem kahel korral Cincinnati turniiri võitnud Azarenka mängujärgses intervjuus.