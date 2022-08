Toronto tiitel aitas Halepi pea aastase vahe järel taas esikümnesse

Kogenud rumeenlanna alistas Toronto finaalis 6:3, 2:6, 6:3 Beatriz Haddad Maia (WTA 16.). Kaks tundi ja 18 minutit väldanud matši jooksul lõi Halep kaks serviässa, murdis vastase servi viiel korral ja päästis üheksast murdepallist viis. Ka 2016. ja 2018. aastal Torontos võidutsenud Halep teenis oma karjääri 24. üksikmängu tiitli.

"Haddad Maia vastu pole kunagi lihtne mängida. Ta võitis mind paar nädalat tagasi, seega teadsin, et see saab olema hea matš. Olen väga õnnelik, et suutsin täna (pühapäeval - toim) olulistel hetkedel tugevam olla," rääkis Halep pärast matši.

Esmaspäeval avaldatud värskes naiste tennise maailma edetabelis kerkis Halep üheksa kohta ja asub kuuendal positsioonil. Haddad Maia tegi ka korraliku tõusu, tema paikneb nüüd karjääri parimal 16. kohal.

Eesti esireket Anett Kontaveit on jätkuvalt Iga Swiateki järel teisel kohal. Kohta säilitas ka Kaia Kanepi, kes on 31. real. Kontaveidi ja Halepi vahel paiknevad Maria Sakkari, Paula Badosa ja Ons Jabeur ning esikümnesse kuuluvad ka Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Garbine Muguruza ja Darja Kasatkina.