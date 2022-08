Liisi Alamaa: naiste rattamaailm võttis Tour de France'i väga soojalt vastu

Kaheksast etapist koosnenud velotuuril andsid tooni nimekad Hollandi ratturid. Viimaste mägiste sõitudega tõusis üldvõitjaks ehk kollase särgi omanikuks 39-aastane Annemiek van Vleuten. Pikalt hoidis juhtohje lõpuks punktiarvestuse võitnud ja rohelise särgi pälvinud Marianne Vos.

Tegemist oli oodatud ja märgilise sündmusega, mille mõju on naiste jalgrattaspordile potentsiaalselt väga suur. Sündmuse mõistmiseks tuleb kõigepealt paratamatult rääkida ajaloost.

"1984. aastal said naised meeste kõrval võistelda ja niimoodi viis aastat järjest, aga toona polnud nende etapid niimoodi välja toodud nagu praegu. Loomulikult oli sellel igasugune meedia ja sponsorite huvipuudus. Aeg-ajalt seda korraldati, aga erinevate nimede all ja seda ei saanud päris naiste Tour de France'iks nimetada.

Kui meeste Tour de France 2013. aastal sajandat korda toimus, siis Marianne Vos, Emma Pooley, Kathryn Bertine ja Chrissie Wellington mõtlesid, et naistele oleks ka sellist suursündmust vaja ja nad hakkasid koguma allkirju, et veenda tuuri korraldajat. Nad kogusid 100 000 allkirja ja sellest piisas, et korraldajat lõplikult veenda.

Esimesel aastal toimus Pariisi tänavatel ühepäevasõit, samal päeval meeste viimase etapiga, aga naised ise tundsid, et midagi jäi puudu. Korraldaja katsetas ja proovis erinevaid ühe- ja kahepäevasõite, aga see polnud päris see.

Eelmisel aastal öeldi, et tuleb kaheksaetapilne võistlus ja naised võtsid seda rattamaailmas väga soojalt vastu. Seda oli ka kõikidel etappidel näha. Meediakajastus, tähelepanu, rahvas raja ääres - kõik see pani nii võistkondadele kui ka ratturitele lisasurve peale, et kollase särgiga koju minna," rääkis Alamaa.

Alamaa on ise kaks korda läbi sõitnud naiste Itaalia velotuuri ehk Giro. Suurtuuride spetsialistidest tema hinnangul naiste seas veel rääkida ei saa, kuid võiduks vajalikud omadused on üsna ilmsed.

"Need väga tugevad hollandlannad van Vleuten ja Demi Vollering, kes olid Tour de France'i kokkuvõttes esimene ja teine, nende pealt on näha, et nad on väga tugevad mägedes ega anna ka sileda maa etappidel midagi ära. Nendele sobivad sellised velotuurid väga hästi."

Jalgrattamaailmas on paratamatult nii, et Tour de France varjutab kõik ülejäänud võidusõidud. "Kui tuua juurde see prestiiž, meediakajastus ja sponsorite huvi, siis see muudab palju. Mõned pealtvaatajad ütlesid, et nad tulid võistluse raja äärde ainult seetõttu, et see on Tour de France. Kui see oleks olnud mingi suvaline naiste võistlus, siis nad poleks tulnud," lisas Alamaa.

Kuula pikemalt, kas naiste Tour de France jääb võistluskalendrisse ka järgnevatel aastatel ning kui suureks võib Alamaa arvates lähiaastatel kasvada naiste velotiimide arv.