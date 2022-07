FIA asepresident: neli meeskonda võib WRC-s töötada, aga kolm pole katastroof

Tänavusel hooajal peetakse MM-sarja 13 etapist lausa kümme Euroopas. Enne koroonapandeemia algust liiguti aga selles suunas, et Euroopa etappide osakaalu vähendada - 2024. aastaks moodustanuks need kalendrist poole.

Karjääri jooksul koos Richard Burns'iga kümme MM-rallit võitnud Robert Reid ütleb, et koroona järgselt tuleb Rahvusvahelise autospordiliidu ehk FIA strateegia WRC-sarja osas üle vaadata. Rally Estonia puhul ei ütle otsustavat sõna mitte FIA, vaid MM-sarja promootor. Lubadusi Reid seega anda ei saa.

"Rally Estonia on suurepärane üritus. Võistlus on suurepärane, samuti organisatoorne pool. Vastuvõtt, mida me Eestis kogeme, on fantastiline. Ja kui saaksite ühte asja muuta, siis see oleks Eesti rahvaarv. Mõistagi on suuremal rahvastikul suurem ostujõud," rääkis Burns.

Autoralli maailmameistrivõistlusi on viimastel hooaegadel meeskondade ja sõitjate vähesusega seoses tugevasti kritiseeritud. FIA asepresidendil on kriitikale omapoolsed vastused olemas.

"Kui minu rallisõitja karjäär varastel üheksakümnendatel algas, oli meeskondi MM-sarjas ainult kaks. Praegu on meil neid kolm. Kui sõitmise lõpetasin, minu karjääri viimases faasis, oli seitse meeskonda."

"Seega, ma arvan, et kaks on liiga vähe, seitse on liiga palju. Kuskil vahepeal on meil olemas tasakaal. Kas neljanda meeskonna lisandumine on võimalik? Jah, ma arvan, et neli meeskonda võib töötada. Kas kolm on katastroof? Ei," usub Reid.