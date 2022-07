Kanepi kerkis maailma edetabelis koha võrra, Kontaveit jätkab teise reketina

Esmaspäeval avaldatud värskes naiste tennise maailma edetabelis kerkis Kaia Kanepi koha võrra ja hoiab nüüd 34. kohta. Eesti esireket Anett Kontaveit on endiselt Iga Swiateki järel teisel positsioonil. Meeste edetabelis parandas oma kohta nii Mark Lajal kui ka Daniil Glinka.

Aastat 73. kohalt alustanud Kanepi (1330 punkti) oli viimati 34 parima seas 2014. aastal. Kanepist koha võrra kõrgemal on rumeenlanna Sorana Cirstea (1330), tema järel aga venelanna Aliaksandra Sasnovitš (1311).

Naiste edetabelit troonib jätkuvalt Iga Swiatek (8336), Anett Kontaveit (4326) jääb poolatarist enam kui 4000 punkti kaugusele. Esikuuikusse kuuluvad veel Maria Sakkari (4190), Paula Badosa (4030), Ons Jabeur (4010) ja Arina Sabalenka (3267).

Omavahel vahetasid kohad ameeriklannad Jessica Pegula (3087) ja Danielle Collins (3022), kes hoiavad nüüd vastavalt seitsmendat ja kaheksandat kohta. Esikümne lõpetavad Garbine Muguruza (2886) ja Emma Raducanu (2717).

Mark Lajal tõusis meeste edetabelis kuue koha võrra ja on nüüd 643. kohal (35). Ühtlasi on see Lajali karjääri kõrgeim positsioon. Oma kohta parandas ka Daniil Glinka, kes kerkis seitsme koha võrra 826. reale (18).

Meeste edetabeli esikümnes muutusi polnud. Edetabeli tipus püsib Daniil Medvedev (7775), talle järgnevad Alexander Zverev (6850), Rafael Nadal (6165), Stefanos Tsitsipas (5045), Casper Ruud (4890) ja Carlos Alcaraz (4845).

Äsja Wimbledoni slämmiturniiri võitnud Novak Djokovic (4770) paikneb seitsmendal real, Medvedevi kaasmaalane Andrei Rubljov (3540) hoiab kaheksandat kohta ja üheksandalt kohalt leiame Felix Auger-Aliassime (3445). Kümnes on itaallane Jannik Sinner (3185).