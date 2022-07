Tänak: Toyotad on väga tugevad, olen sõitnud piiri peal

Reedeks ennustati rallimarsruudile vihmast ilma, kuid vähemalt hommikupoolikul taevaluugid ei avanenud ning neli esimest katset sõideti kuivades tingimustes.

"Tingimused olid üllatavalt head," ütles Ott Tänak hoolduspausil WRC otseülekandele. "Me ei tea, kuidas vihm võib õhtut mõjutada. Sõltub, kui palju sajab. Praegu tundub üsna pilves!"

Kahtlemata ootas väikest vihmasadu MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota), kes peab esimesena teel olles teistele rada puhastama. "Oli päris okei hommik, kuigi ootasin vähem puhastamist," sõnas soomlane. "Vahed on aga väikesed, kõik on korras. Tundsin end kohe algusest peale hästi, sain mitmes kohas isegi suruda. Loodame, et õhtupoolikul ei saja liiga palju, sest kui rajal on palju seisvat vett, peame ka seda puhastama."

Vaatamata stardipositsioonile on Rovanperä jaoks reede möödunud hästi, ta kaotab liidrile Elfyn Evansile 18,7 ja teisel kohal olevale Tänakule 6,2 sekundit. "Mõlemad Toyotad on väga tugevad, Kalle on esimesena teel ja on ikka meist kiirem. Neil läheb väga hästi ja praeguses vormis ei saa me neid püüda," tunnistas Tänak.

"Jätkame surumist ja loodetavasti saame veidi tempot parandada," lisas eestlane. "Olen üsna piiri peal sõitnud, autos pole väga mugav olnud! Vahe kõvasti surumise ja teelt välja sõitmise vahel on väga õhuke. On lihtne siin veidi üle piiri sõita ja sellega oma ralli lõpetada. Üritame endast kõike anda, asjad on nagu on, aga töötame ja üritame võimalikult palju parandada."

"Alati on võimalik paremini, aga üldiselt on olnud hea hommik ja saame tunnetusega rahul olla," kinnitas ralli liider Evans. "On aeglasemaid sektsioone, aga see ei tähenda, et saaks endast vähem anda. Sellistel rallidel on raske suurt vahet sisse sõita, aga väga lihtne seda kaotada. Olin hommikul veidi pinges, ei teadnud, mida oodata. Testimisel oli siin täiesti kuiv, vaatame, mis nüüd saab! Pärastlõuna tuleb hommikust üsna erinev. Rajal oli sõidujooni näha, kordusläbimisel võib tee olla üsna rööpas."