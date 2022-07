Ott Tänak: võidu peale hetkel ei sõida, aga liiga kaugel ka veel pole

Rally Estonia esimene täispikk võistluspäev pani jõujooned rohkem paika kui enne võistlust arvati. Ka Lõuna-Eesti teedel paistab Toyota toimivat tunduvalt paremini kui Hyundai. Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja sõitsid stabiilselt. Enne hoolduspausi näitasid nad kaks korda teist ja kaks korda kolmandat aega. Samas tehti Hyundai seadistuses muudatusi.

"Väga mingeid draamasid ei olnud. Samas, kiirusest ilmselgelt on puudu. Päris võidu peale hetkel ei sõida, aga ütleme, et liiga kaugel ka veel pole. Ja nüüd ilm ehk tuleb ka mängu. Omalt poolt väga midagi maha jätnud ei ole. Ma arvan, et tagasi ei ole mõtet vaadata, tuleb edasi vaadata," rääkis Tänak.

Suurepäraselt alustas Toyota piloot Elfyn Evans. Ta võitis kõik neli hommikust kiiruskatset. Kuna Tänakule määrati ka kümnesekundiline ajakaristus, edestas Evans oma lähimat konkurenti Kalle Rovanperät pea 20 sekundiga. Tänak oli 22,5 sekundilise kaotusega kolmas. Eeldatavalt kiiretest meestest läks halvasti Craig Breen'il, kes päeva kolmandal katsel teelt välja sõitis ja katkestas.

"Lõppude lõpuks oli tunne päris hea. Alati on raske esimestel katsetel oma kiirust hinnata. Aga ausalt öeldes, kui autoga kohanesin, töötas see päris hästi. Olin hommikuste katsetega rahul," sõnas Evans.

"Natukene oli seda arvata ka, et ega me siia rallile väga hästi ettevalmistatult ei tulnud. Eks nüüd tuleb siis ralli jooksul kohaneda nii palju kui võimalik," märkis Tänak.

Reede teine pool oli Tänakule paraku keerulisem ja kaotus Evansile ning Rovanperäle järjepidevalt kasvas. Vihmahood üldiselt ei häirinud, aga päeva viimasel kiiruskatsel tuli lahti kuumaõhupuhuri toru. Nii ei näinud Tänak uduse klaasi tagant korralikult teed. Ühe katsega kaotas eksmaailmameister konkurentidele rohkem kui 20 sekundit.

Võistluspäeva lõpetas Tänak kolmandana, esikoha eest heitlevad tiimikaaslased Evans ja Rovanperä. Noor soomlane hakkas lõuna järel kehvast stardipositsioonist hoolimata katseid võitma. Õhtu lõpuks ongi Rally Estonia mullune võitja Rovanperä liider. Viimasel katsel palju aega kaotanud Evans jääb talle alla 11,7, Tänak juba 44,3 sekundiga. Kiiretel teedel sõidetava ralli kontekstis on see suur vahe. Neljas on Esapekka Lappi ja viies Thierry Neuville.

Rally 2 klassis võistlev Egon Kaur ei saanud rehvipurunemiste tõttu päeva lõpetada. Laupäeval on kavas üheksa kiiruskatset.