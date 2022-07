Rally Estonia eesmärk on vähendada korraldusega tekkivat süsiniku jalajälge

WRC Rally Estonia mõõdab oma ürituse süsiniku jalajälge ja on taas püstitanud selle vähendamise eesmärgid. Mullu saavutati 2021. aastal FIA keskkonna akrediteerimisprogrammis teise tärni tase ja taotleme sellel aastal kolme tärni taset. Korraldusmeeskond kompenseeris mullu tekitatud 900 tonni CO2 emissiooni metsaistutuse kaudu. Selleks istutati kuusik kahele hektarile mittemetsamaale (istutustihedusega 2000 puud hektari kohta), kokku 4000 puud. Tänavu sügisel on Rally Estonia meeskonnal eesmärk istutada 8000 puud.

Päikese- ja taastuvenergia kasutuse suurendamine

Rally Estonia meeskond pöörab tähelepanu energia efektiivsusele ja taastuvenergia suurendamisele, kasutades päikese- ja taastuvenergiat. 2022. aastal on Eesti Rahva Muuseumi (ERM) ja Service Park'i elektrikasutuse eesmärgiks kasutada 50% ulatuses taastuvenergiat. Koostöös Solarstone'iga tehakse PowerStage'i finiš Leigo pealtvaatamisalal 100% taastuvenergial. Selleks kastutatakse Solarstone'i offgrid lahendusi. 2021. aastal toodeti Leigol 122 kwh päikeseenergiat.

"Rohestrateegia koos nutikate mobiilsus- ja energeetikalahendustega on nii Rally Estonia, kui ka kogu WRC sarja südameasi," kinnitab Rally Estonia direktor Urmo Aava.

"Rally Estonia üks väga oluline väärtus ning fookussuund on keskkonnahoid ja jätkusuutlikud lahendused," lisas Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas.

Vanad elektroonikaseadmed leiavad uue kasutuse

Koostöös Ringy meeskonnaga korraldati enne tänavust Rally Estoniat vanade elektroonikaseadmete kogumisaktsioon, et anda taaskasutusse metalle, millest sai oluline lisaväärtus unikaalsete WRC Rally Estonia võitjakarikate tegemisel. Aktsiooni käigus õnnestus koguda tuhandeid mobiiltelefone ning seeläbi hoida kokku 11,32 tonni CO2-te.

Transpordisüsteemi optimeerimine ja suurenev taaskasutus

Vähendamaks süsinikdioksiidi heitkoguseid, kasutab Rally Estonia ürituse korralduses sõidukitena võimalikult palju hübriid- või elektriautosid koostöös ametliku autopartneri Toyota Balticuga.

Korraldusmeeskond vähendab kütusekulu, osaledes veebipõhistel kohtumistel. Rally Estonia meeskonna autokasutus on arendatava tarkvarasüsteemi kaudu automaatselt mõõdetav ja võimaldab optimeerida vajalikke liikumisi.

Rally Estonia 2019. aastast arendatud ja pidevalt täiustuva tarkvara abil saab hoida ning hallata IT-süsteemis kogu korraldusmeeskonda, mis rallinädalal koosneb ligi 3500. inimesest. See võimaldab väga suure osa üritusega seonduva eelplaneerimist ja ralliaegset korraldust manageerida elektrooniliselt ning seega ka vähendada oluliselt sõitmist.

Rally Estonia poolt arendatud tarkvara on võimaldanud vähendada paberikasutust miinimumini. Kõik andmed on kasutatavad elektrooniliselt ja välja trükitakse ainult hädavajalikke dokumente.

Rally Estonia arendab jätkuvalt jäätmekäitlust, et suurendada taaskasutust ja ümbertöötlust.

2022. aasta eesmärk on suurendada sortimisvõimalusi ja seeläbi eraldi kogutud jäätmete osakaalu. Rally Estonia on püstitanud selle ülesande ka tarnijatele. Pealtvaatamisaladel on korraldatud jäätmete liigiti kogumine. Rally Estonial on kaks keskset jäätmejaama - üks ERM-is ja teine Vana-Otepääl.