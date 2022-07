Serena Williamsi tagasitulek jätkub Kanadas, osalejate nimekirjas ka eestlannad

Maailma edetabelis 407. reale langenud Williams pääses põhitabelisse nn kaitstud edetabelikohaga. Viimati mängis Williams Kanada lahtistel 2019. aastal, kui ta andis finaalis vigastuse tõttu loobumisvõidu Bianca Andreescule (WTA 51.).

Eesti tipud Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on samuti osalejate nimekirjas. Eelmisel aastal piirdus Kontaveit avaringiga, kui ta jäi 7:5, 3:6, 3:6 alla Jessica Pegulale (WTA 8.). 2019. aastal jõudis Kontaveit kolmandasse ringi, kus ta pidi tunnistama Karolina Pliskova (WTA 15.) 3:6, 5:7 paremust. Kanepi osales Kanada lahtistel viimati 2010. aastal, kui ta kaotas kolmandas ringis 2:6, 1:6 Kim Clijstersile.

Osalejate nimekirjas on koguni 41 maailma edetabeli 43-st parimast mängijast. Kohalikest mängijatest leiab nimekirjast maailma 14. reketi Leylah Annie Fernandezi ja 2019. aastal võidu võtnud Andreescu. Kõrgeimat asetust omab maailma edetabeli esireket Iga Swiatek.

Möödunud aastal võidutses naiste üksikmängus itaallanna Camila Giorgi (WTA 28.), meeste arvestuses pälvis tiitli Daniil Medvedev (ATP 1.).

Kanada lahtised meistrivõistlused toimuvad 8. kuni 14. augustini.

She's baaaaaaaaaaaaaaaaaaack!



That's right, our 3-time champion @serenawilliams returns to Toronto. And she likes playing here, she's reached the semis of better the last five times she's played. #NBO22 pic.twitter.com/3OzZsEnBIP