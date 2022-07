Malõgina tuli teist korda Eesti tennisemeistriks

Esimeses setis alustas esimesena paigutatud Malõgina servigeimi võitmisega ja üllataval kombel jäi see ainsaks pallingugeimiks, mis selles setis võideti. Kuna kõik ülejäänud geimid võitis tõrjuja, säilitaski Malõgina väikese edu ja võitis 6:4, vahendab tennisnet.ee.

Teist setti alustas Malõgina taas servi hoidmisega, aga nüüd suutis ka Saar esimest korda oma pallingu võita. See jäi aga ka viimaseks servigeimiks, mille ta võitis. Poolfinaalis võimu näidanud Saar põrkus seekord Malõgina kontrarünnakute vastu – needsamad head löögid, mis tõid punkti Anet Angelika Koskeli vastu, ei sundinud eksima Malõginat. Ka Saare lihtvigade arv oli pisut suur.

"Viimasel ajal pole mul enam olnud, et võidan rohkem geime tõrjel kui servil, aga seekord niimoodi läks. Tõrje lihtsalt õnnestus täna paremini," ütles Malõgina ja tunnistas, et pisut oli tema mängutase kõikuv. "Aga muidu mängisime mõlemad hästi, mina olin vast veidi stabiilsem."

Lisaks Jura kohviaparaadile ja rahalisele auhinnale teenis Malõgina tänavuse tiitliga vabapääsme WTA 250 turniiri kvalifikatsiooni. "See on väga hea auhind," rõõmustas Malõgina. "Mis siis, et kvalifikatsioon, aga juba seal saab kohtuda päris tugevate mängijatega." Oma viimase aja tulemuste ja vormiga ITF-i turniiridel jäi Malõgina rahule, sest seda tõestab ka edetabel – kohta TOP500 seas on Malõginal õnnestunud sel hooajal säilitada ja natuke isegi kõrgemale tõusta.