Liis Kapten ületas Tšiilis krambid ja tegi karjääri parima MK-tulemuse

Möödunud nädalavahetusel peeti Tšiilis San Pedro de la Pazis triatloni maailmakarika sarja etapp, kus võistles 47 nais- ja 65 meessportlast. Läbida tuli olümpiadistants: 1500 meetrit ujumist, 40 kilomeetrit rattasõitu ja 10 kilomeetrit jooksu.

Eestit esindanud Liis Kapten saavutas tugevas konkurentsis 17. koha ajaga 2:06.00. Võitjale jäi ta alla kolme minuti ja 11 sekundiga. See on tema seni parim tulemus MK-sarjas, vahendab Eesti Triatloni Liit.

"Üldkokkuvõttes jään võistlusega väga rahule. Ujumises ei näidanud ma seekord päris seda, milleks olen võimeline, kuid mul on hea meel, et tulin sealt hästi välja," rääkis Kapten.

Rattasõidus tehti korralikku tööd, mis andis tunda ka jooksus. "Esimesel ringil tahtsid jalad krampi kiskuda. Kirss tordil oli see, kui kell näitas juba 10 kilomeetrit täis, aga finišini oli veel üle 1,5 kilomeetri minna," kirjeldas Kapten. "Pärast esimest ringi sain krambitundest üle ja suutsin lõpetada 17. kohal."

"Mul on hea meel, et iga võistlusega õnnestub järjest rohkem detaile ja liigun pidevalt edasi," lisas ta. "Hooaeg pole veel kaugeltki läbi, juba pühapäeval võistlen järgmisel MK-etapil Tšiilis."

Naiste etapivõidu võttis hispaanlanna Marta Pintanel Raymundo ajaga 2:02.49. Teiseks tuli tema kaasmaalane Ana Carballo Gómez (+0.22) ja kolmandaks luksemburglanna Eva Daniels (+0.32).

Meestest oli kiireim ameeriklane Morgan Pearson ajaga 1:45.03. Teise koha saavutas prantslane Louis Vitiello (+0.33) ja kolmanda ungarlane Márton Kropkó (+0.36).