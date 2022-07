Kristjan Tamm jõudis kolmandat korda finaali

Kolmapäeval alanud mängu jätkati neljapäeval esimese seti seisult 6:5 Tamme kasuks, aga pallimas oli Raisma, kes kohe mängu viigistas.

Teise seti võitis Raisma, aga alates kolmandast sai Tamm oma mängu käima. Raisma hakkas üha rohkem eksima eeskäega, mis on tema nõrgem külg. Samal ajal ei toonud Raismale punkte tema üks lemmiklööke tilkpall, sest Tamm oli enamasti selleks valmis. Mõne punkti puhul otsustasid ka millimeetrid, kui Tamm lõi napilt joonele, aga Raisma sama napilt välja.

"Kolmapäeval mängisin hästi kuni hetkeni, mil vihma hakkas sadama (Tamm juhtis avasetus 5:2 – toim). Kaotasin oma rütmi ja Kenneth sai mängu tagasi. Tänane tie-break oli mõlemalt poolt närviline, aga õnnestus võita, kuid teises setis olin veidi uimane, nagu polnuks piisavalt energiat. Kenneth mängis siis ka hästi, aga kolmandas-neljandas juba mina paremini. Sain oma trumbid ära kasutada," rääkis Tamm.

Kristjan Tamm on äsja taastunud ka ahilleuse kõõluse vigastusest, mis ta profikarjääri mõneks ajaks pausile pani.

Tamme aga ei morjenda, et ta ITF-i turniiridel ei ole sel aastal häid tulemusi saavutanud. "Läksin mängima juba siis, kui ei olnud veel operatsioonist täielikult taastunud. Nüüd olen poolteist-kaks kuud saanud valuvabalt mängida. Alles viimastel nädalatel olen hakanud jõudma selle tasemeni, kus enne vigastust olin. ATP punktide kaotamine palju ei tähenda – kui tase on olemas, küll need tagasi saab," rääkis Tamm.

Finaalis mängib Kristjan Tamm Mark Lajaliga, kellega ta kunagi treenis samal ajal Patrick Mouratoglou akadeemias. Nüüd on Lajal edetabelis Tammest selgelt ees.

"Midagi ei ole öelda, ta mängib praegu hästi ja eks tulemused seda näitavad ka," sõnas Tamm. "Tuleb raske mäng, homme näeme, mis saab – annan endast kõik."

Tamm tuli Eesti meistriks 2017. aastal, kui Vladimir Ivanov kaasa ei mänginud. 2019. aastal kaotas Tamm finaalis Ivanovile ja nüüd on tal kolmas kullavõimalus.