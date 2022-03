Vene kohus pikendas kahekordse olümpiavõitja kinnipidamist

Maailma üheks parimaks naiskorvpalluriks peetav Griner vahistati veebruari keskel Šeremetjevo lennujaamas, kui tollitöötajad avastasid naise kohvrist kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid. Venemaa seaduste järgi võib narkootiliste ainete riiki toomine tähendada viie kuni kümne aasta pikkust vanglakaristust.

"Kohus rahuldas uurimise ja pikendas USA kodaniku Brittney Grineri kinnipidamist kuni 19. maini," teatas Khimkinski ringkonnakohus, vahendab TASS.

"USA välisministeerium on teinud kõik endast oleneva, et toetada Brittney Grinerit oma perekonna ülalpidamisel. Oleme teinud palju tööd, et veenduda selles, kas teda koheldakse õigesti. Samuti oleme taotlenud tema vabastamist," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price teisipäeval peetud pressikonverentsil.

31-aastane Griner on viimased seitse hooaega Venemaal mänginud Jekaterinburgi UMMC naiskonnas. Sarnaselt paljudele USA naiskorvpalluritele mängib ka Griner korraga nii kohalikus tippliigas WNBA-s kui ka mujal, sest mängugraafik võimaldab seda. WNBA-s esindab Griner Phoenix Mercuryt. WNBA uus hooaeg algab 6. mail.

Griner on võitnud USA koondisega kahel korral olümpiakulla (2016, 2020) ja MM-tiitli (2014, 2018). Phoenixiga on ta tulnud korra WNBA meistriks (2014) ja Jekaterinburgiga neljal korral Euroliiga võitjaks (2016, 2018, 2019, 2021).