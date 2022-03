Kahekordne korvpalli olümpiavõitja peeti Venemaal kinni

Intsident juhtus millalgi veebruaris, kuid võimud avaldasid info laupäeval. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel oli tegemist 31-aastase Grineriga, kes mängib Jekaterinburgi UMMC naiskonnas.

Tolliteenistuse teatel avastasid reageerisid New Yorgist Moskvasse saabunud Grineri pagasi peale narkokoerad. Täpsem läbivaatus tuvastas kapslid ja vastavalt Venemaa seadustele võib narkootiliste ainete riiki toomine tähendada viie kuni kümne aasta pikkust vanglakaristust.

Sarnaselt paljudele USA naiskorvpalluritele mängib ka Griner korraga nii kohalikus tippliigas WNBA-s kui ka mujal, sest mängugraafik võimaldab seda. WNBA-s esindab Griner Phoenix Mercury ridasid.

"Me oleme Brittney Grineri olukorrast Venemaal teadlikud ja oleme temaga, tema õiguslike esindajatega Venemaal, tema perekonna, tema võistkondade ning WNBA ja NBA-ga lähedases kontaktis," kommenteeris mängija agent Lindsey Kagawa Colas laupäeval.

"Kuna tegemist on poolelioleva õigusliku küsimusega, siis me ei saa kommenteerida tema juhtumi spetsiifikat, aga võime kinnitada, et teeme tööd tema koju toomisel. Meie peamine mure on tema vaimne ja füüsiline heaolu."

Ameerika Ühendriikide võimud esinesid laupäeval ka üleskutsega Venemaal viibivatel USA kodanikel riigist lahkuda, sest USA-l pole enam sinna jäävaid inimesi võimalik senisel moel toetada.

Griner on võitnud USA koondisega kahel korral olümpiakulla (2016, 2020) ja MM-tiitli (2014, 2018). Phoenixiga on ta tulnud korra WNBA meistriks ja Jekaterinburgiga neli korda Euroliiga võitjaks (2016, 2018, 2019, 2021).