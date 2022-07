Garin pääses elus esimest korda suure slämmi turniiril veerandfinaali

Tegemist oli täieliku maratonmatšiga, kuna Garinil läks Minauri alistamiseks aega neli tundi ja 38 minutit. Minaur võitis küll esimesed kaks setti ja oli ka lähedal kolmanda seti võidule, kuid Garin suutis tagasi võidelda ja otsustavas setis austraallase alistada.

Garinist sai sellega esimene mees selle aasta Wimbledonil, kes suutnud kahesetilisest kaotusseisust välja tulla.

Garinist sai selle võiduga kaheksas Tšiili tennisist, kes kunagi suurel slämmil veerandfinaali jõudnud. Viimati sai sellega hakkama Fernando Gonzalez 2009. aasta USA lahtistel.

The first man to recover from two sets down at this year's Championships



Take a bow, Cristian Garin #Wimbledon pic.twitter.com/EdEi8dDBz3