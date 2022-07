Nadal ei vääratanud ning pääses kindlalt veerandfinaali

Mehed on varasemalt kohtunud vaid korra ning seda üsna hiljuti. Omavahel mängiti Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis, millest väljus samuti võitjana Hispaania tenniselegend Nadal.

Kahekordse Wimbledoni võitja Nadali jaoks oli sel turniiril läbi aegade kaheksas kord pääseda edasi veerandfinaali. Lisaks sai Nadalist läbi ajaloo kolmas mees, kes on sama vanalt või vanemalt kui 36-aastaselt jõudnud Wimbledoni meeste üksikmängus veerandfinaali. Varasemalt on seda suutnud Roger Federer ja Ken Rosewall.

Veerandfinaalis läheb Nadal vastamisi ameeriklase Taylor Harry Fritziga (ATP 14.), kes alistas oma mängus Jason Kubleri.

@RafaelNadal has now reached the quarterfinals or better at every Grand Slam he's played for the last FIVE YEARS!



That's 16 quarterfinals in a row and counting after a 6-4, 6-2, 7-6 (6) fourth-round victory over Botic van de Zandschulp at Wimbledon today.