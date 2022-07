Halep võitis väga kindlalt maailma neljandat reketit

Halepi jaoks oli tegu esimese korraga, kui suutis murul esiviie hulka kuuluva reketi alistada.

Badosa oli eelmises ringis alistanud kahekordse Wimbledoni võitja Kvitova, kuid pidi seekord 2019. aasta Wimbledoni võitja Halepi vastu kaotuse vastu võtma.

Tegelikult olin eile rohkem närvis kui täna," tunnistas Halep naeratades oma intervjuus. "On väga eriline tagasi tulla. Kolm aastat oli palju. Alati on rõõm tagasi tulla," ütles Halep.

Halep läheb veerandfinaalis vastamisi Amanda Anisimovaga.

