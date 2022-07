Veerandfinaali pääsenud Kyrgios lõi lausa 35 ässa

Kyrgios pole Wimbledonis viiesetilist mängu mitte kunagi kaotanud ning seda ei juhtunud ka Nakashima vastu. Tegemist on kolmanda korraga, kui austraallane pääseb suure slämmi turniiril veerandfinaali. Viimati mängis ta suure slämmi turniiril veerandfinaalis 2015. aastal. Kyrgiose jaoks on tegu kaheksanda Wimbledoniga.

Austraallane kaotas esimese seti, kuid võitis seejärel teise ja kolmanda. Võidu tagas ta otsustavas setis.

Lausa 35 ässa löönud austraallane läheb veerandfinaalis vastamisi Cristian Gariniga (ATP 43.), kes võitis oma mängus Kyrgiose kaasmaalast Alex De Minauri (ATP 27.).

Game, set and match!



Nick Kyrgios has let his tennis do the talking today.



He seals victory for his first major quarter-final in seven years.



Nakashima 6-4 4-6 6-7 (2-7) 6-3 2-6 Kyrgios#BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/13W9vDWJm8