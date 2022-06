Tänak: meil on vaja veel palju muuta

"Teame, et meil on vaja teha palju asju, suuri asju," rääkis Tänak intervjuus ralliportaalile DirtFish. "See on meeskonna jaoks suur töö, sest me ei ole kruusal masinat veel üldse arendanud. Iga ralli on meie jaoks arendamisprotsessiks, õpime samm-sammult ja peame vaatama, kui kiirelt suudame reageerida. Kui tahame MM-tiitli nimel võidelda, peame olema väga efektiivsed."

Kuigi Tänak lõpetas Sardiinias pika, 2021. aasta veebruarist kestnud võidupõua, ei möödunud nädalavahetus tema jaoks täiesti probleemivabalt: reede pärastlõunal sai tema Hyundaist kolmikveoline masin, aga päeva kahe viimase katse ärajäämise tõttu pääses eestlane ajakaost.

"On olnud keeruline," tõdes Tänak. "Aga me jätkame tööd, see oli üks nädalavahetus, kus asjad töötasid ning meil oli mõnes kohas ka õnne," lisas eestlane.

MM-hooaeg jätkub 23. juunil algava Keenia ralliga.