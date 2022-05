Tänak: meeskonnas on keeruline periood, aga anname Sardiinias endast kõik

Pärast Portugali rallit planeeriti Tänaku sõnul testipäev eeldusega, et rallilt saadakse hulga informatsiooni, millega testis edasi tegeleda. "Tegime ühe testipäeva Sardiinias ja Eestis vaatasime paar päeva läbi eelmiste aastate videoid ning tegelesime üldise ettevalmistuse ja mäluvärskendusega varasematest aastatest," ütles Tänak intervjuus Betsafe'i portaalile.

Enne Portugali etappi sai eestlane kruusal läbida võrdlemisi vähe testikilomeetreid – kas kahe ralli vahel sai Sardiinia etapiks eraldi testida? "Sardiinia test oli juba palju lubavam kui test enne Portugali. Saime sõita rohkem kilomeetreid ja Portugalis mittetoiminud alapeatükke tuunisime samuti positiivsemaks," sõnas ta.

Portugali etapil sõnas Tänak, et Hyundai auto juures on asju, mida on raske omaks võtta ja nendega harjuda. Kas neid ei olegi võimalik paremaks timmida või on lootust, et pikkamööda need loksuvad paremini paika? "Hetkel ei ole meil väga valikut, peame tegema tööd nende vahenditega, mis meil praegusel momendil kasutada on," tõdes Tänak. "Neid elemente, mida saaks minu perspektiivist parendada, on omajagu, kuid enamasti oleme kõik ikkagi ühel meelel. Keeruliseks muudab olukorra asjaolu, et suur osa autost on homologeeritud ning seetõttu tuleb teha valikuid, millised arendust vajavad detailid on prioriteetsemad."

Mingeid drastilisi muutusi kahe ralli vahel aga teha ei jõua. "Üldjuhul võtavad suuremad füüsilised muudatused ka rohkem aega. Olemasolevate vahenditega annab aga auto seadistust kindlasti liigutada rohkem sinna aknasse, kus see võiks meie jaoks paremini toimida," sõnas ta.

Eelmisel rallil jäi kõlama ka sõitjate ja kaardilugejate mure salongis valitsenud kuumuse pärast. "Sel aastal on autodel vormelite stiilis kinnised põhjad, mis tähendab, et turbo ja väljalase ei saa mingit jahutust ja kui väljalaske temperatuur mängib 900–1000 kraadi vahel, siis see lõpuks kiirgab ikka tuppa ka ning selle tulemusena läheb katsete lõpus toas päris soojaks. Mulle väga meeldib saunas käia, aga eelistan seda teha ilma riieteta ja nii, et saan käia vahepeal väljas jahtumas. Esimeste sammudena oleks vaja vähemalt väljast tulev päikesekiirgus tagasi suunata ja siis peab meeskond ise vaatama, kuidas auto enda temperatuure paremini kontrollida," lausus Tänak.

Portugali ralli järel ütles Tänak ka välja, et Hyundai meeskonnal on punktiseisust palju tõsisemaid probleeme. "Meeskonnas on hetkel keeruline periood, juhtkond pole päris paigas ja tulemused ei ole päris need, mida me kõik ootame. Selline olukord loob paratamatult pingeid, kuid usun, et Portugalis saime ennast kenasti välja elada ja teame väga selgelt, kus me oleme. Nüüd tuleb anda kõik, mis meil on ja Sardiinias kavatseme kindlasti oma konkurentidele avaldada maksimaalselt survet," kinnitas Tänak.