Tänak: tõestasime, et raske töö tasub ära

"Olen selle võidu üle väga õnnelik, eriti õnnelik olen mehaanikute ja teiste tiimi töötajate üle, kes on teinud uskumatut tööd," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"On olnud keerulised ajad, aga tõestasime, et raske töö tasub end ära. See ei olnud kerge ralli, meeskond tegi head tööd, et autot teel hoida. Oleme pärast Portugali teinud edasisamme, parandanud auto jõudlust ja oma tunnetust. Pole kahtlustki, et kui meil on enesekindlust, saame teha head tööd. Peame samas suunas liikuma," lisas eestlane.

Hyundai tiimi eest tegi hea esituse ka Dani Sordo, kes tuli Tänaku ja Craig Breeni (Ford) järel kolmandaks. Sealjuures pääses hispaanlane pjedestaalile teist rallit järjest.

"See on kogu tiimi jaoks väga motiveerivaks tulemuseks ja mul on hea meel neile taas pjedestaalikoht tuua. Oti võit ja minu kolmas koht on aidanud meil vahet vähendada, saavutasime selle, mille järele tulime," ütles hispaanlane.