Prantsusmaa lahtised võitnud Swiatek jõudis sajandi pikima võiduseeriaga ühele pulgale

21-aastane Swiatek võitis napilt üle tunni kestnud finaalkohtumise 6:1, 6:3 ja võitis enda karjääri teise suure slämmi tiitli. Esimest korda triumfeeris ta samuti Prantsusmaa lahtistel. 18-aastasele Gauffile oli see karjääri esimene slämmiturniiri finaal.

"Tahan õnnitleda Igat. See, mis sa oled viimaste kuude jooksul teinud on imeline ja sa väärid seda täielikult. Loodetavasti saame veel finaalides mängida ja äkki saan kunagi ka võidu! Tahan tänada enda tiimi, palun vabandust, et mul ei õnnestunud võita," ütles esmaspäeval maailma edetabelis kaheksandaks kerkiv Gauff, ja hakkas nutma. "Aga aitäh, et mind alati toetate. Loodetavasti on see finaal üks paljudest."

"Ütlesin just Cocole, et ta ei nutaks, aga hakkasin nüüd ise nutma," alustas Swiatek enda võidukõnet. "Tahan sind õnnitleda, sest sa teed suurepärast tööd. Näen, kuidas sa igal nädalal arened. Kui olin sinu vanune, oli mul esimene aasta tuuril ja mul polnud aimugi, mida ma teen! Olen üsna kindel, et sul läheb kõik hästi!"

"Tahan tänada enda tiimi, teieta ei oleks ma siin! Olen õnnelik, et kõik on lõpuks kokku klappinud. Mina töötan kõvasti, teie töötate kõvasti ja väärime seda kõike. Aitäh!" lisas Swiatek.

"Tahtsin lõpetuseks öelda midagi Ukrainale: püsige tugevad!" ütles Swiatek, kes on Ukraina sõja algusest kandnud enda mütsil Ukraina lipuvärvides linti. Poolatari sõnadele järgnes pikk aplaus. "Olen mitu kuud lootnud, et kui järgmise võidukõne pean pidama, on olukord paranenud. Aga ma jätkan lootmist, pidage vastu!"

Aprillis maailma edetabelis esikohale tõusnud Swiatek on nüüd võitnud kuus turniiri järjest ja ühtlasi ka 35 mängu järjest. Sellega jõudis ta ühele pulgale Venus Williamsiga, kelle nimel oli seni selle sajandi pikim võiduseeria naiste seas. Rohkem võite on 21. sajandil vaid kahel mängijal: Novak Djokovic võitis 2011. aastal 43 mängu järjest ja Roger Federeril oli 2006. aastal 42-mänguline võiduseeria.

Swiatek on enda profikarjääri jooksul ITF-i ja WTA tasemel kaotanud 17 finaalist vaid ühe – kõige esimese WTA finaali 2019. aastal.

Swiatek on nüüd finaalmängudes võitnud 18 setti järjest, nendes üheksas võidetud finaalis pole ta üheski loovutanud rohkem kui viis geimi.