Sõjakirve matnud prantslannad võitsid kuueaastase pausi järel slämmitiitli

Garcia ja Mladenovic võidutsesid Prantsusmaa lahtistel ka 2016. aastal, kui alistasid toona finaalis venelannad Jekaterina Makarova - Jelena Vesnina. Järgmise aasta alguses teatas Garcia aga soovist keskenduda üksikmängule ning paar läks tülli.

"Ta saatis mulle lihtsalt sõnumi," rääkis Mladenovic 2017. aasta suvel. "Ma oleks mõistnud iga põhjust, mis ta oleks mulle partnerluse lõpetamiseks andnud, ma oleks sellega nõustunud ja seda aktsepteerinud. Aga tal ei olnud julgust ega piisavalt inimväärtusi, et minuga näost näkku rääkida. Olin temas väga pettunud."

Selleks aastaks leppisid prantslannad ära ja neile anti kodusele slämmiturniirile vabapääse, mille Garcia ning Mladenovic edukalt ära kasutasid: poolfinaalis alistati 2:6, 6:4, 6:2 Ukraina - Läti duo Ljudmõla Kitšenok – Jelena Ostapenko ning pühapäevases finaalis kaheksandana asetatud ameeriklannad. Sealjuures kaotas Gauff slämmifinaali teist päeva järjest, laupäevases üksikmängufinaalis jäi ta kindlalt alla maailma esireketile Iga Swiatekile.

"Tunnen palju emotsioone: mul oli võimalik seda kogeda kuus aastat tagasi ja mul on väga hea meel, et saan taas Kristinaga mängida. Pole paremat kohta võitmiseks," sõnas Garcia. "Minu füüsilise seisundi tõttu pole mul olnud lihtne mängida, seega tahan Carot tänada, et ta minuga koos reketi haaras," lisas Mladenovic.

Garciale on pühapäevane slämmitiitel karjääri teiseks, Mladenovic on nüüd võitnud juba kuus slämmiturniiride paarismängu: lisaks 2016. ja 2022. aasta triumfidele võidutses ta Pariisis ka 2019. ja 2020. aastal, Austraalias aastatel 2018 ja 2020. Ülejäänud neli tiitlit saavutas Mladenovic koos ungarlanna Timea Babosiga.

Meeste paarismängu võitsid Pariisis kolm matšpalli päästnud El Salvadori tennisist Marcelo Arevalo ja hollandlane Jean-Julien Rojer, kes olid 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3 üle Horvaatia - USA paarist Ivan Dodig - Austin Krajicek. Arevalole oli see esimeseks slämmitiitliks, kolmanda suure slämmi turniirivõidu auhinnakappi lisanud Rojerist sai profitennise ajastu vanim slämmil paaristiitli teeninud mees.

Naisjuunioride seas võidutses tšehhitar Lucie Havlickova, mullu viis tiitli Tšehhi Linda Noskova. Meesjuunioride turniiril jättis tiitli koju Gabriel Debru.