Võiduseeriat pikendanud võimas Swiatek jõudis teist korda Pariisis finaali

Swiatek võitis napilt üle tunni kestnud kohtumise kindlalt 6:2, 6:1. "See on päris eriline hetk, olen päris emotsionaalne ja olen väga õnnelik," õhkas Swiatek.

Kaks päeva tagasi 21-aastaseks saanud poolatar jõudis teist korda Prantsusmaa lahtiste finaali, esimest korda sai ta sellega hakkama kaks aastat tagasi, kui ta ka turniiri võitis.

34-mängulise võiduseeria jooksul on Swiatek enda viimasest 56 mängitud setist võitnud koguni 52. Selle sajandi võiduseeriate arvestuses jagab ta nüüd teist kohta Serena Williamsiga, esikohal on Venus Williams 35 järjestikuse võiduga. Üldse on sel sajandil kolm tennisisti võitnud rohkem mänge järjest kui Swiatek – lisaks Venus Williamsile veel Novak Djokovic, kes võitis 2011. aastal 43 mängu järjest ja Roger Federer, kellel oli 2006. aastal 42-mänguline võiduseeria.

Võiduseeria käigus on Swiatek võitnud viis turniiri järjest: Kataris, Indian Wellsis, Miamis, Stuttgardis ja Roomas.

Karjääri jooksul on Swiatek mänginud üheksas finaalis ja võitnud neid kaheksa. Seni ainsa kaotuse sai ta enda esimeses finaalis 2019. aastal.