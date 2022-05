Naiste seas on Prantsusmaal esikümnest jäänud konkurentsi vaid Swiatek

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste seas selgunud kõik kaheksandikfinalistid. Esikümnest on ainsana konkurentsi jäänud maailma esireket Iga Swiatek, 15 parema seast on lisaks Swiatekile jätkamas ka 11. asetatud ameeriklanna Jessica Pegula.

Swiatek läheb kaheksandikfinaalis vastamisi 19-aastase hiinlanna Zheng Qinweniga (WTA 74.), kes sai 6:0, 3:0 eduseisus loobumisvõidu prantslanna Alize Cornet'lt (ATP 40.), kes polnud reielihasevigastuse tõttu võimeline enam jätkama.

Pegula (WTA 11.) sai 6:1, 7:6 (2) jagu 24. paigutusega sloveenlanna Tamara Zidansekist (WTA 25.) ja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi rumeenlanna Irina-Camelia Beguga (WTA 63.), kes lõpetas prantslanna Leolia Jeanjeani (WTA 227.) ilusa turniiri, jäädes peale 6:1, 6:4.

Maailma kolmas reket Paula Badosa oli sunnitud jalavigastuse tõttu 3:6, 1:2 kaotusseisus andma loobumisvõidu 29. asetatud venelanna Veronika Kudermetovale, kes läheb 16 parema seas vastamisi 22. paigutusega ameeriklanna Madison Keysiga.

Keys sai kolmandas ringis 3:6, 6:1, 7:6 jagu Kasahstani esindavast Jelena Rõbakinast, jäädes otsustava seti kümne punkti kiires lõppmängus peale 10:3.

20. paigutusega venelanna Darja Kasatkina jätkas heas hoos ja alistas 6:3, 6:2 ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 50.) ning kohtub järgmisena 28. asetatud itaallanna Camila Giorgiga (WTA 30.), kes sai 4:6, 6:1, 6:0 jagu maailma seitsmendast reketist, valgevenelanna Arina Sabalenkast.

32 asetatud mängijast on konkurentsi jäänud 11. Profitenniseajastul on see Prantsusmaa lahtistel esimene kord, kui neljandasse ringi on esikümnest jõudnud vaid üks mängija. Üldse on see alles teine kord, kui slämmiturniiril on niimoodi juhtunud – esimest korda juhtus see 2018. aasta Wimbledonis.