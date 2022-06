Sardiinia ralli suur kuumus sundis võtma kasutusele leevendavad meetmed

Võrreldes eelmise põlvkonna mudelitega on muudetud väljalaskesüsteemi ja seetõttu on hübriidide salongis kuumem. Rahvusvaheline autoliit (FIA) on lubanud Sardiinia etapi eel viia sisse mõned muudatused, et olukorda parandada.

Nii saavad meeskonnad muuta katuse tuulutusavasid, lisada tuulutusavasid akendele ja kasutada kuumuse peletamiseks peegelkilet. Samuti on võimalik muuta autode mootoriruumi isolatsiooni.

"Ausalt öeldes on see hea näide, kuidas mootorisport suudab probleemi lahendamisel kõige paremini hakkama saada," kommenteeris FIA rallidirektor Andrew Wheatley väljaandele Autosport.

"Meil on kaks probleemi, füüsilised ja regulatiivsed piirangud, mida meie tegutsemist piiravad," jätkas ta. "Pole kahtlust, et see nädalavahetus tuleb üsna erandlik. Eeldatavad temperatuurid on ülikõrged."

Wheatley sõnul pidas FIA pärast Portugali rallit aru, kuidas antud olukorras toimida. "Kõigepealt koostasime nimekirja asjadest, mida saame teha muudatusteta homologiseerimisprotsessis, seal oli viis asja ja tiimid asusid kohe nende küsimustega tegelema."

"Seejärel oli veel kolm asja, mis nõudsid kiireloomulist homologiseerimisprotsessi ja pidid läbi käima WRC komisjonist, et saada sealt kiire vastus, mida tiimidel oli selleks nädalavahetuseks muudatusteks tarvis," jätkas ta.

Hyundai pealiku Julien Moncet' sõnul olid neil olukorra parandamiseks siiski väga piiratud vahendid. Kõige nähtavama sammuna paigaldati katusele kuldne päikest peegeldav kate, mille eesmärk on hoida salong võimalikult jahedana.

"Aeg Portugali ja Sardiinia ralli vahel oli väga lühike," sõnas ta. "Me pidasime eelmisel nädalal FIA-ga nõu ja jõudsime kokkuleppele, et saame siin Sardiinias mõningaid meetmeid rakendada. Kas sellest piisab - ilmselt mitte -, aga vähemalt situatsioon paraneb."

"Olen kindel, et kõik meeskonnad tulevad välja mõne ettepanekuga, kuid meil on lubatud teha augud küljeakendesse ja mängida katuseventilaatoriga. Päikesevalguse tõrjumiseks on on meil kuldne katus," loetles ta.

"Me teame, et peamine soojusallikas tuleneb väljalaskesüsteemist ja kuigi helkurpaneelid on tõhusad väljaspoolt tuleva kuumuse osas, siis isegi, kui saame temperatuuri mõne kraadi võrra jahedamaks, siis on see enam kui teretulnud."

"Peame soojust rohkem seest välja saama, nii et näeme nädalavahetusel mõningaid huvitavaid lahendusi," jätkas prantslane, kelle sõnul valmib täislahendus tõenäoliselt siiski alles pärast kolme nädala pärast toimuvat Keenia rallit.

"Praegu on see kõik, mida saame teha. Vaatame, kui palju sellest see nädalavahetus abi on ja kui sellest ei piisa, siis peame jälle tiimide ja FIA-ga kokku saama, et arutada järgnevaid samme."

"Meil on selleks vaid üks nädal, peame olema realistlikud, et nii lühikese ajaga kõike teha ei jõua," lausus Moncet. "Me võtame seda väga tõsiselt, kuna see on oluline teema."

Lisaks muudatustele autode juures on Sardiinia ralli korraldajad taganud, et iga katse lõpus oleks rallisõitjate jaoks vett.