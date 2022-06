Moncet: Keenias seisame endiselt silmitsi salongikuumuse probleemiga

Käimasoleval rallihooajal on autode salongis väga palju kuumust ning kuigi meeskonnad on üritanud leida erinevaid lahendusi probleemi kõrvaldamiseks, ei usu Hyundai meeskonna direktori asetäitja Julien Moncet, et Keenia ralliks mingeid olulisi edusamme tehakse, vahendab DirtFishi portaal.

Juhid on nõudnud olukorra parandamist pärast seda, kui nad kogesid Portugali rallil põrgulikku kuumust ning sama probleem esines ka eelmisel nädalal toimunud Sardiinia rallil.

Dani Sordo (Hyundai) ja Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala soovivad, et autodesse paigaldataks kliimaseadmed.

"Me kõik märkasime probleemi Portugalis, mistõttu näeme kõvasti vaeva, et leida lahendus," sõnas Moncet DirtFishi portaalile. "Me oleme katsetanud erinevaid lahendusi. Meil on kuldne katus, et kaitsta juhte päikse eest, toonitud klaasid ja mõned õhuaugud auto tagaosas. Teeme kõikvõimaliku selleks, et auto sees õhk ringi käiks. Paraku pole sellest piisanud ning me peame edasi töötama lahenduste kallal."

"Arvan, et Keenias seisame silmitsi sama probleemiga," sõnas Moncet.