41. Tartu rattaralli võitis 17-aastane Romet Pajur

41. Tartu rattarallil läks üsna sõidu algul eest ära kümneliikmeline jooksikutegrupp, kuhu kuulusid lisaks Pajurile: Alo Jakin, Rait Ärm, Gert Kivistik, Oskar Nisu, Aivar Tamm, Aivaras Mikutis, Venantas Lašinis Jörgen Matt, Andzs Flaksis. Peagrupist üritati jooksikutega vahe kinni sõita, kuid edutult. Edu põhigrupi ees kasvas vahepeal lausa viie minuti kanti.

30 km enne sõidu lõppu oli vahe peagrupiga endiselt viis minutit ning hakkas tunduma, et võitja tuleb jooksikute seast. Jooksikud tegid omavahel head koostööd ning vedasid gruppi vaheldumisi ja mingi hetk oli asi selge, et võitja tuleb nende seast.

10 km enne lõppu olid kümme meest veel koos ja keegi polnud rünnakut ette võtnud. Peale teravat kurvi vasakule, kui lõpuni jäi 8 km, tegi leedulane Lašinis esimesena rünnaku, kuid see üritus püüti kiirelt kinni.

6 km enne lõppu ründas Jakin, kuid ka tema äraminek polnud lõplik. Seejärel toimusid mitmed rünnakud järjest, kui eest proovis veel uuesti ära sõita leedulane ja korra ka Oskar Nisu, kuid kõik need üritused siiski ebaõnnestusid.

Sõidu võit otsustati siiski täiesti viimasel kahel kilomeetril kui Alo Jakin tegi rünnaku, aga Romet Pajur suutis ta siiski kinni püüda ning tuulest välja tulla ja finišis Jakinit edestada. Kolmanda koha sai Rait Ärm.

Enne sõitu:

26.–28. maini toimus Eestis profiratturite võidusõit Tour of Estonia, mis tõi kohale 21 meeste tiimi, igas tiimis seitse liiget. 28. mail startis ka Ladies Tour of Estonia, kus startis 13 naiskonda, igas tiimis kuus naist. Paljud nendest soovisid jääda Eestisse veel pühapäevalgi, et startida Tartu rattarallil.

Stardis on ka World Touri tasemel pedaalivasse BikeExchange – Jayco klubisse kuuluv Tanel Kangert. Kangerti sõnul on Tartu rattaralli justkui osa Tour of Estoniast ning seda tuleks võtta kui tervikut. Rattarallil osalemise on kinnitanud ka Mihkel Räime koduklubi Burgos BH. Kokku on Tour of Estonia tiimidest kümme andnud rattarallil osalemisest märku.

Kõrgeimate kohtade nimel võistlevad Eesti ratturitest ka Mihkel Räim, Norman Vahtra, Gert Kivistik ning Madis Mihkels.

Ladies Tour of Estonia naiskondadest on avaldanud soovi osaleda rattarallil kuus tiimi. Nii nagu meestelgi, on konkurents tihe, kuid joonel on tugevatest Eesti naisratturitest Elisabeth Ebras, Kristel Sandra Soonik, Aidi Gerde Tuisk ning Liisa Ehrberg.