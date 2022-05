Kangert Prantsusmaa velotuuril ei osale: see oleks praegu liiga suur amps

Nädalavahetusel Tour of Estonial ja Tartu rattarallil osalenud profirattur Tanel Kangert kinnitas, et tänavune Prantsusmaa velotuur jääb tal vahele.

Kangert läbis pühapäevase rattaralli ajaga 3:03.12 ja sai 84. koha, kaotades võitnud Romet Pajurile veidi enam kui veerand tundi.

"Ei läinud head sõitu sõitma ega võitu üritama," ütles Kangert pärast võistlust ERR-ile. "Läksin rahvavõidusõidule osalema, rattaralli eesmärk peakski selline olema, kui oled elukutseline võidusõitja. Esimesed mehed tegid ikka tõsist võidusõitu ja ma poleks suutnud nendega täna olla, jalg oli lihtsalt täiesti tühi. Täna poleks minust võidusõitjat olnud."

"Ega pole midagi salata, seis on kehvem kui ma arvasin," tõdes Kangert. "Praegu siin seisteski on seljavalu, mida mul pole kunagi olnud. Tean, mis on selle põhjustanud, aga kuidas sellele probleemile lahendus leida, on küsimärk. Ega ma järgmise kuu peale mõeldes väga optimistlik ei ole, juulis ka eriti võidusõite pole. Võib-olla järgmised kaks kuud polegi midagi teha, tuleb end korda saada."

Seda teadmist arvestades võib vist öelda, et Prantsusmaa velotuur ei tule kõne alla? "See ei ole võimalik," kinnitas Kangert, "Maikuu mäestikulaager oli kõigile pikas nimekirjas olnud Touri sõitjatele kohustuslik, kes ei olnud laagris, oli praegu Girol. Tiimil on ilmselt meeskond komplekteeritud ja see olekski minu praegust seisu arvestades liiga suur amps."