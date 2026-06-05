X!

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

Jalgrattasport
Martinš Pluto
Martinš Pluto Autor/allikas: Timo Müürsepp
Jalgrattasport

Tänavuse Tour of Estonia esimese etapi (Tallinn - Tartu; 203,2 km) võitis lätlane Martinš Pluto (Energus Cycling Team), kes edestas poolakat Marceli Boguslawskit (ATT Investments) ning proloogi võitnud Romet Pajurit (Eesti koondis).

25 ratturist koosnenud grupp jõudis Tallinnast Tartusse nelja tunni, 45 minuti ja 50 sekundiga ning esimesena ületas finišijoone lätlane Pluto. "Finiš oli väga raske, aga võitsin ja olen tohutult õnnelik," ütles lätlasest etapivõitja. "[Laupäeval] peame lihtsalt tiimiga kõik mängu panema, et kollast särki kaitsta ja see endaga koju kaasa viia."

Tihedas heitluses sai teise koha Boguslawski ning pjedestaalile mahtus veel Pirita velodroomil toimunud proloogi võitnud Romet Pajur. Esikolmikule järgnes Eesti koondislane Norman Vahtra, esikümnesse mahtusid veel seitsmenda koha saanud Rait Ärm (Energus Cycling Team) ning üheksandana lõpetanud Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team).

Proloogil kuuenda koha saanud Pluto kerkis ühtlasi tuuri üldliidriks, Tartu GP-le läheb teisel kohalt vastu Boguslawski ning kolmandalt kohalt Pajur.

156,8 kilomeetri pikkune Tartu GP saab alguse laupäeval kell 13.30. Pühapäeval peetakse ka Tartu Rattaralli, mis tähistab tänavu 45. juubelit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

17:04

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

04.06

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse Uuendatud

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

02.06

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

02.06

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

01.06

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

sport.err.ee uudised

19:19

Menšikust mööda saanud Zverev mängib neljandat korda slämmifinaalis

18:54

Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

18:22

Lajal langes Birminghami turniiri veerandfinaalis konkurentsist

17:43

EM-il kümnenda koha saavutanud Narva pääses MK-turniirile

17:04

Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

16:41

Post jätkab TalTechis, aga uks välismaale jääb lahti

16:16

Raieste ja Murcia viigistasid Barcelonaga veerandfinaaliseeria

15:34

Ojakäär jõudis veerandfinaali

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:04

Võrkpalli Euroopa liigas mängitakse uute reeglite järgi

13:23

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

12:58

Eesti rannavõrkpallurid jäid MK-etappidel põhiturniirist eemale

12:33

Nuudi alistas turniiri esimese asetusega mängija

12:08

McNabb viidi pärast litritabamust haiglasse

11:22

Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

10:41

FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

10:06

Mehhiko lõpetas MM-i ettevalmistuse perioodi Serbia vastu suure võiduga

09:40

Prantsusmaa sai MM-i eel üllatuskaotuse Elevandiluurannikult

08:54

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

08:08

Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo