Tour of Estonia esimese etapi võitis lätlane, Pajur kolmas

25 ratturist koosnenud grupp jõudis Tallinnast Tartusse nelja tunni, 45 minuti ja 50 sekundiga ning esimesena ületas finišijoone lätlane Pluto. "Finiš oli väga raske, aga võitsin ja olen tohutult õnnelik," ütles lätlasest etapivõitja. "[Laupäeval] peame lihtsalt tiimiga kõik mängu panema, et kollast särki kaitsta ja see endaga koju kaasa viia."

Tihedas heitluses sai teise koha Boguslawski ning pjedestaalile mahtus veel Pirita velodroomil toimunud proloogi võitnud Romet Pajur. Esikolmikule järgnes Eesti koondislane Norman Vahtra, esikümnesse mahtusid veel seitsmenda koha saanud Rait Ärm (Energus Cycling Team) ning üheksandana lõpetanud Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team).

Proloogil kuuenda koha saanud Pluto kerkis ühtlasi tuuri üldliidriks, Tartu GP-le läheb teisel kohalt vastu Boguslawski ning kolmandalt kohalt Pajur.

156,8 kilomeetri pikkune Tartu GP saab alguse laupäeval kell 13.30. Pühapäeval peetakse ka Tartu Rattaralli, mis tähistab tänavu 45. juubelit.