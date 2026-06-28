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Leedulane vedas Eesti ratturid Balti MV-l nelikvõiduni, kuld Pajurile

Jalgrattasport
Romet Pajur
Romet Pajur Autor/allikas: Egle Jasiukaityte
Jalgrattasport

Leedus Panevežyses lõppenud maanteeratturite Balti meistrivõistlustel teenis eliitmeeste grupisõidus esikoha Romet Pajur.

Eliitmeeste 161-kilomeetrises grupisõidus toimus otsustav rünnak 40 kilomeetrit enne finišit, kui eest läksid neli eestlast ja leedulane: Aivaras Mikutise järel pääsesid peagrupilt eest Romet Pajur, Oskar Küüt, Norman Vahtra ja Rait Ärm.

23-aastane Mikutis tegi juhtgrupi eesotsas kõvasti tööd ja vedas viimased kilomeetrid, aga tema eesmärk oli pühapäeval jätkata Leedu meistrisärgis ning lõpusprindi eel astus ta kõrvale ning lasi Eesti meestel esikoha nimel sprintida.

Sprindifinišis ei olnud vastast Pajurile, kelle järel tuli teiseks Küüt ja kolmandaks Vahtra. Rait Ärm pidi leppima neljanda kohaga. Esikümnesse mahtusid veel Rokas Kmieliauskas, Oliver Mätik, Martti Lenzius, Ron Rooni ja Karl Patrick Lauk. Tiitlikaitsja Madis Mihkels ületas finišijoone 27. kohal.

Balti meistrivõistluste finaalpäev algas eliitnaiste ja N19-39 vanuseklasside 120,8-kilomeetrise võidusõiduga. Esimesena sõitis peagrupilt eest Mariann Koik (Minimax WB Cycling Team). Kui ta oli ligi poolel võistlusmaal kinni püütud, sõitsid omakorda eest Ann-Christine Allik ning leedulannad Daiva Ragažinskiene ja Olivija Baleišyte. Peagrupp püüdis sellegi trio kinni ja võitja selgus lõpufinišis.

Oma paremuse pani seekord maksma leedulanna Akvile Gedraityte (3:05.02), jättes eliitnaiste Balti meistri tiitli kodumaale. Väga tihe finišiheitlus käis teise ja kolmanda koha peale, kus otsustati, kes tuleb Eesti meistriks. Fotofiniši vaatamise järel pälvis teist aastat järjest õiguse sini-must-valget meistrisärki kanda Ebras. Eesti meistrivõistluste hõbedase autasu sai Laura Lizette Sander ja pronksmedal kuulus Aidi Gerde Tuisule (mõlemad Hitec Products – Fluid Control).

Toimetaja: Anders Nõmm

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