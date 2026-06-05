Martinš Pluto: eelmisel aastal murdsin käed, nüüd tõstsin need taeva poole

203 kilomeetri pikkune etapp kulmineerus lõpuks nii, nagu Tour of Estonial omamoodi reegliks on saanud. Peagrupp kontrollis kindlalt sündmuste käiku. Eesti koondis, mille ridades ka üldliidri särki kandnud Romet Pajur, tegi efektiivset koostööd ning jooksikud sisulises plaanis ohtu ei kujutanud.

Pikalt oli ees neljaliikmeline seltskond, kus Eesti ratturitest Quick Pro Teami kuuluv Taavi Kannimäe. Just tema noppis vahefinišites kaks võitu. Tartusse jõuti aga taas üheskoos ja nii selgus võitja Lossi tänava munakivitõusul. Seekord näitas oma võimu Energus Cycling Teami liige, lätlane Martinš Pluto. Romet Pajur sai etapil kolmanda koha.

Pluto tõusis ühtlasi velotuuri üldliidriks. "Mul on selle võistluse kohta rääkida hullumeelne lugu. Eelmisel aastal murdsin ma finišist kilomeetri kaugusel oma mõlema käe luu. Eelmisel aastal läks nii, [reedel] võtsin ma oma esimese võidu proffide hulgas. Enne võistlust ütlesin endale: eelmisel aastal murdsin oma käed, täna tõstan need taeva poole. Ja sellega hakkama saada tähendab mulle palju," rääkis lätlane ERR-ile.

Pajur tõdes, et tahtis võitu. "Ma olen unes näinud seda tõusu. Andsin tõsiselt kõik endast, et see võit siin tuleks, aga see kutt, kes võitis, ta oli ikka kindlalt parem. Palju õnne talle ja peab rahul olema. Ütleme nii," sõnas proloogi võitja.

"[Laupäev] on tegelikult olulisem päev, siis võidetakse see tuur kokkuvõttes. Mina ja Norman olimegi siis kokkuvõttes need kaptenid, kes sprindivad. Ja ma arvan, et meil läks mõlemal kokkuvõttes hästi," lisas Pajur.

Plutoga samasse meeskonda kuulub Tour of Estonial varasemalt ka Eesti koondist esindanud Rait Ärm, kes lõpetas etapi kuuendana. "Proovisime küll mulle rongi teha viimasesse kurvi, aga sattusime Plutoga kõrvuti. Täpselt sinna. Ja siis tema panigi lihtsalt kõvema uhaga minema kui mina. Ja sealt ei olnud enam tiimitööga midagi teha. Kellel rohkem jalga oli, see läks," ütles Ärm. "Ta on räme kõva vend ja mul on väga hea meel, et tema võitis."

Kokkuvõttes on Pluto edu poolaka Marceli Boguslawski ja Pajuri ees kolm sekundit. Velotuur lõppeb homme Tartu GP-ga.