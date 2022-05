Neuville Portugalis suuri šansse ei näe

Vastavalt reeglitele starditakse ralli avapäeval MM-sarja üldarvestuse järgi, mis tähendab, et kõigepealt saab lähte Kalle Rovanperä (Toyota) ja kohe tema järel belglane. Portugal on aga kruusaralli, kus eelise saavad hilisemad startijad, sest esimesed puhastavad neile teed.

"Ma lähen teisena teele. Mõned väga kiired sõitjad alustavad väga kaugel taga. Nii et lõpuks saab meie väljakutse olema viie seas lõpetamine - või võib-olla pjedestaalil, aga ma arvan, et realistlik eesmärk on tipp-5," ütles Neuville väljaandele DirtFish.

"Meie tagant stardib viis või kuus sõitjat, kes võivad minna võidu peale," jätkas 2018. aastal Portugali ralli võitnud belglane. "Nii et saab olema raske, aga ma teadsime seda."

Neuville ei täpsustanud, keda ta favoriitide hulka lisab, aga pärast pausi on tagasi stardis eksmaailmameistrid Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier, samuti stardivad pärast teda näiteks tiimikaaslased Ott Tänak ja Dani Sordi, samuti Toyota piloot Elfyn Evans ja ka M-Sport Fordi sõitja Craig Breen.

Kui Breen, Loeb ja Tänak stardivad kohe pärast Neuville'i, siis tunduvalt parem positsioon on näiteks viiekordsel Portugali ralli võitjal Ogier'l (kaheksas), aga Evansil (üheksas) ja Sordol (12.).

Neist Ogier tegi kaasa hooaja avaetapil Monte Carlos, aga on pärast seda proovinud kätt ringrajasõidus, kihutades kestvussõidu MM-sarjas. "Ma arvan, et mõned sõitjad on tõestanud, et võivad teha tulemust mitmel alal," kommenteeris prantslane ise.

"Isegi selline tüüp nagu Seb [Loeb] on tulnud rallisse tagasi ja nagu me nägime Montes, siis ta võitis jälle, nii et mitte midagi pole võimatu."

Portugali MM-ralli toimub 19.-22. mail. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.