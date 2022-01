Loeb alistas pingelises duellis Ogier' ja teenis ajaloolise võidu, Tänak katkestas

Ajaloo esimese hübriidautoga MM-ralli võitnud Loebist sai ühtlasi aegade vanim võitja - prantslane saab järgmisel kuul 48-aastaseks. Seni hoidis seda tiitlit enda käes rootslane Björn Waldegard, kes oli 1990. aastal Safari rallil triumfeerides 46-aastane.

Samuti jõudis Loeb Ogier'le järele Monte Carlo ralli võitude osas. Mõlemal on nüüd esikohta. Esimest korda võitis ralli aga Loebi kaardilugejana tegutsenud Isabelle Galmiche. Hiljuti tuldi koos teisele kohale Dakari kõrberallil.

"Tunnen end väga õnnelikult! Ma ei oodanud siia tulles väga paljut, aga see oli suurepärane võitlus. Ogier oli väga kiire ja mul oli eile ja isegi täna hommikul pisut raskusi," kommenteeris võitja vahetult pärast finišit.

"Stardis tuli mootorist imelikku häält ja mind häiris see, võib-olla läksin pisut vara minema," kommenteeris Ogier viimase katse valestarti. "Aga hoian pea püsti. Tegin sel nädalalõpul oma töö ära ja nii need asjad on. Tiimi poolt hästi tehtud, esimest korda hübriidiga sõites oli hea nädalalõpp."

Loebi esikoht tähendas kümnendat võitu M-Spordi võistkonnale. Viimati suudeti MM-ralli võita 2018. aasta oktoobris Walesis, kui sellega sai hakkama Ogier.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja (Hyundai) jaoks Monte Carlo ralli midagi head ei toonud, sest laupäeval sõideti vastu mäekülge, mis lõhkus mootorijahutuse ja sundis katkestama.

Loeb asus mõistagi 27 punktiga ka MM-sarja liidriks, edestades kaheksa punktiga Ogier'd, kuigi kumbki täishooaega kaasa ei tee ja seega kokkuvõttes kõrgele kohale ilmselt ei jää. Kuigi Breen pääses pjedestaalile, siis punktikatse võiduga möödus temast Rovanperä: soomlasel on 17 ja iirlasel 15 silma. Viies on 11 punktiga Neuville.

M-Sport Ford tõusis 42 punktiga ka võistkondlikuks liidriks, kuigi Toyota jääb vaid kolme punkti kaugusele. Hyundai kogus Monte Carlost vaid 13 silma.

Ralli lõpptulemused: 1. Loeb 3:00.32,8, 2. Ogier +10,5, 3. Breen +1.39,8, 4. Rovanperä +2.16,2, 5. Greensmith +6.33,4, 6. Neuville +7.42,6, 7. Mikkelsen +11.33,8, 8. Katsuta +12.24,7, 9. Cais +12.29,2, 10. Grjazin +13.41,3

Pühapäev:

Päeva esimese katse järel jättis ralli pooleli Oliver Solberg (Hyundai), sest teda ja kaardilugejat Elliott Edmondsoni segasid kogu võistluse salongis levinud aurud, mis hakkasid lõpuks mõjuma meeste enesetundele.

Päeva teisel katsel näitas parimat aega Thierry Neuville, kes tõi Hyundaile uue ajastu esimese katsevõidu. Heitluses esikohale oli Sebastien Ogier (Toyota) Sebastien Loebist (M-Sport Ford) 4,6 sekundiga kiirem ja kindlustas edu.

Päeva eelviimane katse pakkus dramaatikat! Ogier oli liikumas rahulikult võidu suunas, aga siis lõhkes rehv ja ta jäi Loebile enam kui poole minutiga alla! See tähendab, et enne punktikatset läks omakorda Loeb 9,5 sekundiga juhtima.

Punktikatsel suutis Ogier edestada Loebi täpselt üheksa sekundiga ehk Loeb oleks säilitanud kokkuvõttes vaid poolesekundilise edu, aga Ogier sai valestardi eest kümnesekundilise ajakaristuse ja nii langes ka pinge. Punktikatse võitis Kalle Rovanperä (Toyota), kellele järgnesid Elfyn Evans (Toyota), Neuville, Loeb ja Ogier.

Neljapäev:

Hommikusel testikatsel näitas parimat aega valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Toyota; 1.50,4), kes edestas 0,5 sekundiga Sebastien Loebi (M-Sport Ford) ja 1,0 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota). Thierry Neuville oli parima Hyundai mehena neljas (+1,8) ja võrreldes konkurentidega kõvemaid rehve kasutanud Ott Tänak (Hyundai) kümnes (+3,9).

Seejuures ei kulgenud Tänaku testikatse päris viperusteta, sest eestlane pöördus nii esimese kui ka teise läbimise eel korral veel hooldusalasse tagasi, et midagi auto juures kohendada. Probleeme oli aga kõigil kolmel võistkonnal. Nii jäi Toyotadest Kalle Rovanperä kolmandal läbimisel tee äärde ja Takamoto Katsuta pääses starti alles jupp aega plaanitust hiljem. M-Sport Fordi sõitjatel esines aga muresid roolivõimuga.

Õhtul toimunud kahel katsel Tänak kiirust ei leidnud. Esimesel katsel näitas ta üheksandat ja teisel kaheksandat aega ning kaotust mõlemad katsed võitnud Sebastien Ogier'le (Toyota) kogunes üle 40 sekundi.

"Üsna raske algus," tunnistas Tänak teise katse lõpus. "Alguses oli meil muresid mootoriga ja sel katsel hüdraulikaga. Igatahes, see [probleemide] nimekiri on pikk. Aga vähemalt oleme finišis."

Ogier' järel võttis teise koha sisse Sebastien Loeb (M-Sport Ford; +6,7) ja kolmanda Elfyn Evans (Toyota; +11,2). Parima Hyundai piloodina oli Theirry Neuville avapäeval kuues (+28,5).

Seis 2. katse järel: 1. Ogier 25.48,4, 2. Loeb +6,7, 3. Evans +11,2, 4. Fourmaux +17,9, 5. Greensmith +21,9, 6. Neuville +28,5, 7. Breen +29,2, 8. Tänak +41,1, 9. Katsuta +48,2, 10. Solberg +58,8.

Reede:

Päeva esimesel katsel näitas Tänak viiendat aega ehk näitas pisut paremat minekut kui neljapäeva õhtul. Õnnetult algas päev aga Adrien Fourmaux'le (M-Sport Ford), kes kihutas vastu kaljut ja vajus kuristikku. Tema uus hübriidmootoriga auto oli üsna ribadeks, aga mehed ise pääsesid ilmselt võrdlemisi kergelt.

Päeva teisel katsel oli Tänak lähedal juba katsevõiduga, aga lõpuks osutus Sebastien Loeb (M-Sport Ford) siiski 0,8 sekundi võrra nobedamaks. Eestlane lausus aga finišis, et vähemalt sel katsel hübriid töötas.

Viimasel ennelõunasel katsel näitas taas parimat aega Loeb, kes kerkis ühtlasi ka liidrikohale. Sebastien Ogier (Toyota) oli parematest aeglasem ja pidi mööda laskma ka tiimikaaslase Elfyn Evansi, kaotades nii katsega kaks kohta. Gus Greensmithil (M-Sport Ford) oli probleeme hübriidiga ja nii tõusis Tänak kuuendaks.

Päeva eelviimane katse pakkus enim rõõmu Greensmithile, kes teenis karjääri esimese katsevõidu. Ühtlasi lähenes ta Tänakule vaid 0,7 sekundi kaugusele, sest eestlane näitas vaid kümnendat aega. Heitluses teisele kohale õnnestus Ogier'l mööduda 0,8 sekundiga Evansist.

Päeva viimasel katsel suutis Tänak mööduda Craig Breenist (M-Sport Ford) ja haara enne laupäevaseid katseid kokkuvõttes viienda koha.

"Suurim areng on töökindluse osas. Asi töötab suhteliselt okeilt," oli eestlase kommentaar. "Mõnel katsel on pidamine väga kõrge ja meil pole vahendeid, et seda arendada, aga me sõidame ja see on positiivne."

Reedel parimat minekut näidanud Loeb aga lõpetaski päeva esimesel kohal.

Seis 8. katse järel: 1. Loeb 1:22,49,0, 2. Ogier +9,9, 3. Evans +22,0, 4. Neuville +47,8, 5. Tänak +56,7, 6. Breen +59,2, 7. Greensmith +1.08,4, 8. Katsuta +1.35,9, 9. Rovanperä +2.12,8, 10. Solberg +2.22,9.

Laupäev:

Tänaku jaoks ei alanud päev hästi, sest kohe esimese katse alguses lõhkes tal rehv. Hyundai sõitja otsustas seda katse keskel mitte vahetama hakata ja kaotas finišisse jõudes konkurentidele enam kui minutiga. See tähendas ka kolme mehe möödalaskmist.

Päeva teine katse kujunes väga sündmusterohkeks. Thierry Neuville'i (Hyundai) tabasid mingid tehnilised probleemid, mistõttu jäi ta stardikontrolli minutijagu hiljaks ja oli aeglane ka katsel. Belglase sõnul midagi purunes tema Hyundail ja nii tuli neljas koht vahetada viienda vastu.

Veel kehvemini läks Gus Greensmithil (M-Sport Ford), kelle autol kadus alguses süüde ja hiljem purunes ka rehv. Kokkuvõttes üle pooleteise minuti ajakaotust ja kukkumine kolme positsiooni võrra üheksandaks.

Neil mõlemal läks siiski etemalt, kui kümnendal kohal sõitnud Oliver Solbergil (Hyundai), kelle pidurid ühes paremkurvis lukustusid ja noor piloot vajus kuristikku. Suuri purustusi autol polnud, aga jätkata sealt ei saanud.

Heitluses liidrikohale suutis Sebastien Ogier (Toyota) võtta Sebastien Loebilt (M-Sport Ford) täpselt 6,5 sekundit tagasi, mis tähendab, et kümnenda katse järel võeti sisse kaksikjuhtimine.

Kui kümnes katse oli seiklusterohke, siis 11. katse ei jäänud sellele alla. Sündmusi võis oodata, sest katse jooksul tuli kitsal ja aeglasel mägiteel mööda lund ja jääd üles ronida ning väga paljudel sõitjatel polnud selleks kõige õigemaid rehve.

Teiste seas kannatas ka Tänak, kes oleks ühel hetkel peaaegu mäest alla vajunud, aga pääses siiski väikse müksuga vastu mäge. Lisaks purunes eestlase rehv ja lisaks oli katse lõpuks autol veelgi vigastusi. Seetõttu tuli pärast katset ülesõidul katkestada. Hiljem selgus, et Tänak ei saa ka pühapäeval startida.

#WRC SS11 #Tanak



▶ Following front impact on stage 11 of Rallye Monte-Carlo @OttTanak was forced to retire on the road section for the day. #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/BYcHuht0Uj — hmsgofficial (@HMSGOfficial) January 22, 2022

Kolmandat kohta hoidnud Elfyn Evans (Toyota) sõitis aga vastu sisekurvi mäge ja vajus kurvist alla mäenõlvale. Tema masin oli väga suure kalde peal ja võis vajuda teele, mistõttu katkestati katse pärast Rally1 meeste läbimist.

Liidrikoha haaras Ogier, kes edestas sel katsel Loebi 5,4 sekundiga.

Päeva eelviimasel katsel näitas parimat aega Kalle Rovanperä (Toyota) ja Loeb suutis Ogier'lt 0,4 sekundit tagasi võtta. Kehvasti läks aga Neuville'il, kelle amort hüppas keset katset kapotist välja ja belglane kaotas sel katsel parematele üle kolme minuti. See tähendas ühtlasi langemist neljandalt kohalt kuuendaks.

Päeva viimasel katsel läksid kaks liidrit lumiseid teid võtma siledate rehvidega ja paremini sai sellega hakkama Ogier, kes edestas Loebi koguni 16,1 sekundiga ja kasvatas edu pühapäevaks koguni 21,1 sekundini. Viiendat kohta hoidnud Takamoto Katsuta (Toyota) jäi aga kraavi kinni ja kaotas seetõttu kümme minutit.

Seis 13. katse järel: 1. Ogier 2:19.43,1, 2. Loeb +21,1, 3. Breen +1.26,0, 4. Rovanperä +2.03,8, 5. Greensmith +6.33,8, 6. Neuville +7.44,1.

Eelvaade:

Autoralli MM-sarja 50. hooaja eel on põhitähelepanu loomulikult sõiduriistadel. 1997. aastal teedele ilmunud WRC masinad kirjutatakse tippkonkurentsi mõttes ajalukku ja tänavusest suundub põhiline tähelepanu hübriidmootoriga Rally1 autodele.

Mida täpselt uued autod endast kujutavad ja kuidas nendega sõita tuleb, pole ilmselt asjaosalistele endilegi lõpuni selge ning arvata võib, et Monte Carlo rallist kujuneb suures osas ka võistlusformaadis testisõit.

Tavakütuse kõrval kulgeb masin edasi ka elektri abil, aga seda viimast kasutatakse peamiselt ülesõitudel. Samas saavad sõitjad koguda teekonnal energiat ja seda katsete käigus sobivates kohtades rakendada. Kuidas see täpsemalt toimib, saab näha järgnevatel päevadel.

Sarnaselt viimastele hooaegadele on kõrgemas konkurentsis kolm tiimi: Toyota, Hyundai ja M-Sport Ford. Neist Tänaku võistkond ehk Hyundai lülitus arendusprotsessi teistest hiljem ja oli seetõttu töödes pikalt maas, aga probleeme on esinenud kõigil.

Monte Carlo ralli on kindlasti oma vahelduvate teede ja ilmaoludega keeruliseks väljakutseks, kus kiiruse kõrval pääseb maksvusele ka kohanemisvõime, rehvivalik ja kannatlikkus. Seda enam uute autodega, mille võimetest pole kaugeltki sajaprotsendilist ülevaadet.

Nii on ka sõitjad jäänud stardi eel tagasihoidlikeks ja paljud on märkinud, et peamiseks eesmärgiks on tuua auto finišisse. Koguda võimalikult palju võistluskilomeetreid, et neist järgnevate etappide tarbeks õppida.

"Ma arvan, et Monte Carlo etapile ette vaadates oleme pisut ebakindlad," tunnistas Tänak etapi eel. "Meie prioriteet on, et saaksime ralli ilma suuremate probleemideta sõidetud ja auto töös hoida ning võimalikult palju kogemust hankida."

"Monte Carlo rallil sõitmisel ei mängi rolli niivõrd puhas esitus, vaid usaldusväärsus, töökindlus ja väikesed otsused. Muidugi tahame selle nädalavahetuse hästi lõpetada ja koguda palju punkte. Esimene öine sõit uue autoga on kindlasti suur seiklus."

Kuigi viimase üheksa hooaja jooksul kaheksa korda maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier sel hooajal enam järjekordset tiitlit ei püüa, siis mõned etapid teeb ta siiski kaasa ja osaleb teiste seas ka Monte Carlos, kus ta on võitnud seitse esikohta.

Ka ülejäänud Toyotadesse istuvad juba eelmisest hooajast tuntud mehed: maailmameistritiitlit sihtivad Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä ning jaapanlane Takamoto Katsuta.

Kui Hyundai jätkab kahe põhimehe - Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga -, siis kolmandat autot jagavad sel hooajal kogenud Dani Sordo ja noor Oliver Solberg. Monte Carlos saab neist võimaluse rootslane.

Mullu koos Sordoga Hyundai kolmandat masinat jaganud Craig Breen teeb sel aastal kaasa täisprogrammi M-Sport Fordi uues masinas. Briti meeskonnas stardivad Monte Carlos ka Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux ning äsja Dakaris võistelnud üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb.

Võrreldes eelmise aastaga pakub Monte Carlo ralli 95 protsendi ulatuses uusi teid - nelja päevaga läbitakse 296 kilomeetri jagu katseid: neljapäeval üle 38 km, reedel üle 97 km, laupäeval üle 92 km ja pühapäeval üle 67 km.

Ajakava:

Neljapäev:



Test Sainte-Agnes / Peille 2,29 km 10.31 OGIER

SS1 Luceram / Lantosque 15,20 km 21.18 OGIER

SS2 La Bollene-Vesubie / Moulinet 23,25 km 22.31 OGIER



Reede:



SS3 Roure / Beuil 1 18,33 km 10.14 LOEB

SS4 Guillaumes / Peone / Valberg 1 13,49 km 11.17 LOEB

SS5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 1 17,11 km 12.35 LOEB

SS6 Roure / Beuil 2 18,33 km 15.16 LOEB

SS7 Guillaumes / Peone / Valberg 2 13,49 km 16.19 GREENSMITH

SS8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 2 17,11 km 17.37 OGIER



Laupäev:



SS9 Le Fugeret / Thorame-Haute 16,80 km 9.17 EVANS

SS10 Saint-Jeannet / Malijai 1 17,04 km 11.08 OGIER

SS11 Saint-Geniez / Thoard 1 20,79 km 12.16 OGIER

SS12 Saint-Jeannet / Malijai 2 17,04 km 15.08 ROVANPERÄ

SS13 Saint-Geniez / Thoard 2 20,79 km 16.16 ROVANPERÄ



Pühapäev:



SS14 La Penne / Collongues 1 19,37 km 9.45 LOEB

SS15 Brianconnet / Entrevaux 1 14,26 km 11.08 NEUVILLE

SS16 La Penne / Collongues 2 19,37 km 11.53 LOEB

SS17 Brianconnet / Entrevaux 2 (PK) 14,26 km 13.18 ROVANPERÄ

Rally1 stardirivi:

1. Sebastien Ogier / Benjamin Veillas Toyota GR Yaris Rally1

2. Oliver Solberg / Elliott Edmondson Hyundai i20 N Rally1

8. Ott Tänak / Martin Järveoja Hyundai i20 N Rally1

11. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1

16. Adrien Fourmaux / Alexandre Coria Ford Puma Rally1

18. Takamoto Katsuta / Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1

19. Sebastien Loeb / Isabelle Galmiche Ford Puma Rally1

33. Elfyn Evans / Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1

42. Craig Breen / Paul Nagle Ford Puma Rally1

44. Gus Greensmith / Jonas Andersson Ford Puma Rally1

69. Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1